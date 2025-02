Otrtimi risultati per il Ctl 3 Atletica di Bernareggio che nel fine settimana è stato impegnato con diversi atleti ad Arcore in occasione della 3^ Prova campionato provinciale csi circuito lecchese.

Il Ctl3 Atletica brilla ad Arcore

Un risultato di gruppo notevole con Mattia Vertemati vincitore nei ragazzi, Mauro Beatrice che conquista il terzo posto nelle cadette, e ancora terzo posto per Atraoui Adam negli allievi, quarto porto per la assoluta femminile di Passoni Sabrina e quarto posto anche per Adriano Merli negli esordienti.

Nel dettaglio, si segnala nelle esordienti la buona prova di Misani Lara, seguita subito dagli esordienti maschi con Mauro Leonardo che conquista il sesto posto e Beretta Martino settimo. Ottimo 12esimo posto per Scaramuzza Fabio e 14esimo piazzamento per Pirola Sirio.

Nella categoria ragazzi arriva l’acuto di Mattia Vertemati in testa dal primo metro mette in fila tutti. Il compagno Pirola Mario per lungo tempo in terza posizione, finisce sesto ma a qualche centimetro dai tre che lo precedono.

Nelle cadette centra il podio una brava e febbricitante Beatrice Mauro, che nonostante le pessime condizioni fisiche voleva essere al via, e così è riuscita comunque ad arrivare terza trascinando la compagna Noemi Piu che fa il suo miglior cross dell stagione giungendo quinta. Così come quinto è il cadetto Mapelli Andrea junior, che è al primo anno di categoria a reggere il ritmo dei migliori.

Nelle assolute femmine, la gara la tira tutta Passoni Sabrina, peccato che il terreno non gli si addice e non riesce amettere a segno il suo consueto volatone finale. Finisce quarta ad un palmo dal secondo, terzo posto. Benissimo le altre due seniores con Mauri Linda dodicesima e quindiceesima la rientrante Bussone Francesca.

Benissimo l’allievo Atraoui Adam terzo. Nelle master femminili 60metri vince Zuliani Maria Grazia che però per la occasione veste i colori del Csi Bernatese, mentre come fidal è a tutti gli effetti Ctl3. A completamento della manifestazione - fa sapere il Ctl3 - vanno elogiati i senior maschi che con Cialdai Gianluca, Balconi Andrea e Viganò Sergio hanno dato un notevole contributo al risultato di società.

Un elogio va fatto agli organizzatori della gara che sfruttando il bellissimo parco della Villa Borromeo di Arcore hanno dato vita a una perfetta manifestazione.