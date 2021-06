Il desiano Galliani in Superlega con il Vero Volley Monza

Alessandro Galliani sarà un giocatore del la Vero Volley Monza per la stagione 2021-22.

Ritorno a casa

Galliani, classe 1998, cresce nel settore giovanile di Segrate, dove gioca sia le competizioni giovanili che la serie C, mettendosi in evidenza. Nella stagione 2016-17 approda al Consorzio Vero Volley, disputando sia il campionato di serie B che l'Under 18. Dopo tre stagioni nelle giovanili rossoblù, con cui vince anche il Memorial Cornacchia nel 2017, Galliani passa alla ViVi Torino nell'annata sportiva 2019-20 per giocare la neonata Serie A3. Nella stagione appena conclusa, invece, lo schiacciatore desiano ha vestito la maglia della Libertas Cantù, in serie A2.

Le parole di Galliani

"Sono molto felice di proseguire il mio percorso di crescita qui a Monza, squadra dove ho fatto quattro anni di giovanili con il raggiungimento di diversi obiettivi, anche a livello nazionale. Sono contento della chiamata in prima squadra, occasione per imparare tante cose nuove. L'anno scorso in A2 con Cantù è stato un altro passo in avanti rispetto all'A3 di Torino due anni fa. Questa stagione è arrivata la chiamata del ds Claudio Bonati e non ho potuto dire di no, visto che la SuperLega è il campionato più bello del mondo", ha detto Galliani nel suo primo giorno da giocatore di serie A1, nella squadra allenata da Massimo Eccheli.

Squadra quasi fatta

Galliani va a completare il reparto schiacciatori della Vero Volley, dove trova il ceco Donovan Dzavoronok, il bielorusso Vlad Davyskiba e il bulgaro Denis Karyagin. Eccheli avrà a disposizione come palleggiatori i confermati Santiago Orduna e Tomasz Calligaro e i liberi Filippo Federici e Marco Gaggini. Nel ruolo di opposto, maglia da titolare per il tedesco Georg Grozer, con Tomislav Mitrasinovic pronto a subentrare; al centro, invece, ci sono i confermati Thomas Beretta e Gianluca Galassi, oltre all'altro bulgaro Aleks Grozdanov. Nella prossima stagione, la Vero Volley giocherà il campionato di Superlega e la Coppa Cev.