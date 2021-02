Il mercoledì della serie D: il Seregno cade ancora

Nuovo passo falso per il Seregno.

Caduta in casa

Prosegue il periodo negativo degli azzurri, che sono sconfitti in casa dalla Virtus CiseranoBergamo. Il punteggio di 1-3 premia gli orobici e mantiene il Seregno al secondo posto in classifica, con la squadra di Arnaldo Franzini, che però vedono la capolista Casatese scappare a +4 dopo il contemporaneo successo ottenuto sul campo del Villa d’Almè. Per la squadra brianzola si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella accusata sabato con lo Scanzorosciate fanalino di coda. In precedenza c’era stato inoltre lo 0-0 sul campo dello Sporting Franciacorta, a testimonianza di un momento non brillante di Borghese e compagni.

Seregno, periodo negativo

La sfida del Ferruccio con la Virtus ha visto il vantaggio degli ospiti, grazie a Pellegrini. Prima dell’intervallo è arrivato il provvisorio pareggio di Danilo Alessandro, ma nella ripresa il Seregno ha perso il polso della partita: Così Spini e Muchetti hanno potuto mettere a segno le reti della vittoria dei rossoblù bergamaschi, formazione che naviga nelle acque di metà classifica. Un colpo non di poco conto per le ambizioni della società del presidente Davide Erba.

La situazione

La classifica del girone B della serie D dopo il turno infrasettimanale (19esima giornata): Casatese 39, Seregno 35, Crema e Brusaporto 33, NibionnOggiono 31, Calvina 30, Fanfulla 27, Franciacorta e Real Calepina 25, CiseranoBergamo 24, Breno 23, Ponte san Pietro e Vis Nova Giussano 22, Sona 20, Villa d’Almè 19, Tritium 18, Scanzorosciate 16, Caravaggio 15 (Real Calepina 2 partite in meno; Scanzorosciate e Fanfulla 1 partita in meno). Il Seregno tornerà in campo domenica: il calendario prevede la trasferta in Veneto, sul campo del Sona, squadra che in rosa ha anche il brasiliano ex Inter Maicon.