Il Seregno cade con l’ultima in classifica e perde il primato

Giornata negativa per il Seregno, che perde partita (2-0) e primo posto in classifica.

Prestazione senza acuti

Il Seregno di Arnaldo Franzini non è riuscito a bucare la retroguardia dello Scanzorosciate, che alla vigilia della gara era l’ultima forza del campionato. Al contrario, gli orobici hanno saputo pungere eccome: nel primo tempo è arrivata la rete di Jacopo Spampatti, bissata nella ripresa dal sigillo di Luca Di Lauri, peraltro ex giocatore proprio degli azzurri. Per i brianzoli si tratta della quinta sconfitta stagionale, oltre che della seconda partita consecutiva senza segnare gol, dopo lo 0-0 di domenica scorsa sul campo del Franciacorta. Suona quindi un campanello d’allarme nello spogliatoio della squadra del presidente Davide Erba.

Seregno, è sorpasso subìto

In contemporanea rispetto alla partita del Seregno si è disputata anche la sfida fra Casatese e Calvina. I biancocremisi di Casatenovo hanno rifilato tre reti agli avversari di giornata, sfruttando così appieno il contemporaneo passo falso della squadra di Franzini: ora è proprio la Casatese a guidare la classifica del girone, con un punto di vantaggio sul Seregno, che ha decisamente rallentato la sua marcia dopo un periodo fatto di convincenti vittorie.

La situazione

La classifica del girone B di serie D dopo le partite del pomeriggio di sabato: Casatese 36, Seregno 35, Brusaporto 33, Crema 30, NibionnOggiono 28, Calvina 27, Fanfulla 26, Franciacorta e Real Calepina 25, Breno, Vis Nova Giussano 22, Virtus CiseranoBergamo 20, Sona 19, Ponte san Pietro e Villa d’Almè 18, Tritium 17, Scanzorosciate 16, Caravaggio 14. Mercoledì nuovo turno di campionato: il Seregno tornerà in scena al Ferruccio (sempre a porte chiuse) misurandosi con la Virtus CiseranoBergamo.

