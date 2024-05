Classe 2003, ala di 202 centimetri per 90 kg di peso. E' Andrea Loro, in forze a Brianza Casa Basket, il giovanissimo a cui è stato assegnato il premio dell'ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West come "Migliore Giocatore Under 21" della stagione Regolare.

Il miglior giocatore Under 21 della Serie B Nazionale gioca in Brianza

Nato a Borgomanero, nella sua prima stagione con la Lissone Interni Brianza Casa Basket ha avuto medie in stagione regolare di 13.2 punti e 5 rimbalzi in 24.9 minuti, con il 54% da 2, il 42% da 3 ed il 72% ai liberi. Una stagione brillantissima la sua in cui ha totalizzato 14 gare in doppia cifra per punti segnati, su 23 disputate.

Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2003 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Nazionale Old Wild West.

(photo credit: sergio_crippa.sports)