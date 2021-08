Il monzese Antonio Palma nel nuovo Seregno

Antonio Palma è un nuovo giocatore del Seregno.

Rinforzo brianzolo

Il Seregno ufficializza l'ingaggio di Antonio Palma. Centrale di centrocampo, nato a Monza il 3 gennaio 1994, Palma è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Con i nerazzurri ha esordito in serie A nella stagione 2012-’13, prima di trasferirsi in serie C1 alla Nocerina, dove è rimasto dall’estate del 2013 al gennaio del 2014. Sono seguiti i passaggi al Como in C/1 (dal gennaio al giugno del 2014), al Cittadella in B (dall’estate del 2014 al gennaio 2015), alla Feralpi Salò in C (dal gennaio al giugno del 2015), alla Juve Stabia in C (dove è rimasto per un breve periodo nell’estate del 2015), al Teramo in C (dall’estate del 2015 al giugno 2016), al Renate in C (dal 2016-’17 al 2017-’18), alla Giana in C (dall’estate del 2018 al gennaio del 2019), al Rimini in C (dal gennaio del 2019 al giugno del 2020) d al Piacenza inC (nel 2020-’21).

Il girovago Antonio Palma

In totale, Antonio Palma in carriera ha totalizzato 208 presenze e 15 reti nei vari campionati e 8 presenze, con due marcature, nelle Nazionali giovanili azzurre (1 presenza nell’Under 20, 6 presenze e 2 gol nell’U19 e una presenza nell’Under 16). Il centrocampista monzese si è legato al Seregno, che sabato debutterà nel campionato di serie C e che ha iniziato molto bene la sua stagione passando il primo turno di Coppa Italia di categoria, per una stagione.

Felicità Seregno

Così ha commentato il direttore generale della società brianzola, Ninni Corda: «Eravamo consapevoli che il nostro reparto di centrocampo necessitasse di un innesto di esperienza. Perciò, non ci siamo lasciati sfuggire l’opportunità di ingaggiare Palma, che ha sempre costituito da questo punto di vista la nostra prima scelta. Si tratta di un elemento molto dotato, che abbina tecnica e sacrificio, al quale rivolgo il benvenuto. Sono sicuro che saprà meritarsi uno spazio di rilievo nel nostro gruppo».