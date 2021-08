Il Seregno è già caldissimo: 3-1 al Renate

Subito gran Seregno: 3-1 al Renate nel primo turno di Coppa di serie C.

Sfida brianzola

Il Città di Meda è stato teatro della sfida fra Renate e Seregno, valida per il primo turno della competizione di categoria. La neopromossa azzurra ha confermato quanto di positivo prospettato da una campagna di rafforzamento notevole ed ha eliminato le Pantere, ben più avvezze alla serie C. La Coppa non è il campionato, certo, ma il tecnico Alberto Mariani e il dg Ninni Corda possono essere decisamente soddisfatti per quanto fatto vedere dal Seregno nella prima uscita ufficiale della stagione 2021/22.

Renate-Seregno, la partita

Le partite estive di Coppa sono spesso utili anche come prove generali in vista del campionato, che nel caso delle due brianzole inizia nel prossimo fine settimana. A eccezione di Invernizzi, tutti nuovi, rispetto alla scorsa stagione, i giocatori schierati da Mariani in avvio. Al 7’, da calcio d’angolo, Marcello Possenti si infila in mezzo a tutti e di testa fulmina Fumagalli sul primo palo portando in vantaggio il Renate. Il Seregno non accusa il colpo e continua a crescere e al 14’ concretizza la pressione con il gol del pareggio firmato da Iacopo Cernigoi. L’attaccante classe ’95 stacca su tutti sul corner di Invernizzi e gira la sfera sul secondo palo dove Crespi non può arrivare. Il portiere di casa è decisivo su Cortesi al 19’ e su Cernigoi al 27’, ma non basta per evitare il gol del vantaggio del Seregno, che arriva al 35’ ancora con Cernigoi. D’Andrea scende sulla fascia sinistra e scodella al centro dove il numero 9 in spaccata anticipa Ferrini e batte nuovamente Crespi con l’aiuto del palo.

La ripresa

La pausa non accende la voglia dei padroni di casa, che non riescono ancora a entrare in partita. Il Seregno, invece, continua ad aggredire con carattere e al 4’ Vitale sfiora la traversa con un tiro potente da fuori area. Gli ospiti tengono con ordine le redini della partita e al 21’ trovano anche la terza rete con Mattia Scognamiglio che si infila tra le maglia della difesa a zona nerazzurra e spinge in rete la punizione di D’Andrea (1-3). Gli azzurri alzano il piede dall’acceleratore, il Renate ha più tranquillità, ma la manovra rimane un’equazione senza soluzione. La partita scorre così lenta verso la conclusione e gli ospiti che si qualificano con merito al turno successivo.

Il tabellino

RENATE - SEREGNO 1-3

RETI: 7’ Possenti (R), 14’ e 35’ Cernigoi (S), 21’ st Scognamiglio (S).

RENATE: Crespi; Ferrini, Possenti, Anghileri; Esposito (10’ st Ermacora), Ranieri, Celeghin (30’ st Morachioli), Sala (17’ st Marano), Sarli (10’ st Silva); Rossetti, Galuppini. A disp. Moleri, Drago, Cugola, De Meo, Rosa, Costanzo, Merletti. All. Parravicini.

SEREGNO: Fumagalli; Scognamiglio, Gemignani, Galeotafiore; St Clair (13’ st Zoia), Vitale, Raggio Garibaldi (27’ st Aga), D’Andrea, Invernizzi; Cortesi (17’ st Jimenez), Cernigoi (27’ st Cocco). A disp. Lupu, Signorile, Solcia, Valeau, Pani. All. Mariani.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo.

AMMONITI: Ferrini, Galuppini, Marano, Rossetti (R). Raggio Garibaldi, Fumagalli, Galeotafiore, Invernizzi, Aga, Scognamiglio (S).

Renate e Seregno, ora il campionato

Le due brianzole saranno in campo per la prima giornata di serie C sabato. Alle Pantere toccherà l'impegno interno con il Padova, una delle squadre meglio accreditate di tutto il girone; il Seregno sarà invece in scena al Nereo Rocco di Trieste contro la gloriosa squadra alabardata locale.