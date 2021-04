Il Renate affonda: l’Olbia vince in rimonta

Ancora un passo falso per il Renate, sconfitto anche in casa dall’Olbia.

La partita

Il Renate arriva dalla sconfitta di Gorgonzola e ha necessità di fare punti per non perdere altro terreno nella corsa alle primissime posizioni. La partita inizia bene per i brianzoli, che passano in vantaggio con Guglielmotti dopo soli 4 minuti. Il primo tempo si chiude con la squadra di Aimo Diana in vantaggio, ma la ripresa riserverà ben altre sorprese. Dopo 9 minuti l’espulsione diretta di Silva mette in una situazione di difficoltà il Renate, che subisce poi il pareggio di Ragatzu poco prima della mezz’ora. A 5 minuti dal novantesimo arriva poi la rete del sorpasso sardo, messa a segno da Gagliano. I nerazzurri non riescono più a rimettere in piedi la gara e incassano la decima sconfitta del loro campionato: paiono ben lontani, ora, i tempi in cui il Renate era primo in classifica e sognava la serie B.

Il tabellino

RENATE-OLBIA 1-2

Rete: 4′ Guglielmotti (R), 28′ st Ragatzu (O), 40′ st Gagliano (O).

Renate: Bagheria; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Lakti, Rada, Burgio; Giovinco (11′ st Magli), Nocciolini (11′ st Maistrello). A disp. Gemello, Galuppini, Langella, Vicente, Marano, Merletti, Santovito. All. Diana.

Olbia: Tornaghi, Arboleda, Emerson, Altare, Demarcus; Pennington, La Rosa, Occhioni (24′ st Gagliano), Biancu; Ragatzu, Udoh. A disp. Cabras, Cossu, Giandonato, Belloni, Marigosu, Putzu, Secci, van der Want. All. Canzi.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Note: ammoniti: Possenti (R), Biancu (O), Rada (R), Lakti (R), Altare (O). Espulso Silva (R) al 9′ st.

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite del primo pomeriggio: Como 65, Pro Vercelli 61, Alessandria 59, Lecco 56, Renate 55, Pro Patria 53, Pontedera 49, Albinoleffe 47, Juve U23 46, Grosseto 44, Pergolettese 42, Novara 41, Carrarese 40, Piacenza e Pro Sesto 39, Giana 38, Olbia 37, Pistoiese 27, Lucchese 26, Livorno 21 (Livorno 8 punti di penalizzazione). Il Renate tornerà in campo mercoledì – ancora al Città di Meda – per la partita di recupero con la Pergolettese, originariamente rinviata per problemi-Covid dei cremaschi.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 6 aprile ampio servizio dedicato alla partita con l’Olbia e a tutto il mondo Renate, con attenzione anche alle squadre giovanili nerazzurre.