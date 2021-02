Il Renate affonda sul campo della Pro Vercelli

Brutto pomeriggio per il Renate, che cade allo stadio Piola di Vercelli e vede il primato in classifica di nuovo a rischio.

Pro Vercelli gagliarda

Nel primo tempo il Renate prova a pungere, ma la retroguardia dei piemontesi non corre particolari pericoli. Poi, a metà frazione, arriva il vantaggio dei biancoscudati: segna Della Morte, che di testa devia il cross di Zerbin. Si torna negli spogliatoi sull’1-0 e alla ripresa del gioco i brianzoli subiscono un altro colpo rimanendo in 10 uomini per l’espulsione di Galuppini. Da lì la strada si fa ulteriormente in salita, mentre la Pro Vercelli può gestire più facilmente la situazione: così, a cavallo della mezz’ora, arrivano altre due reti per i padroni di casa, con il subentrato Costantino che firma una doppietta. Per la formazione di Aimo Diana, appena tornata al comando della classifica, il primato torna a rischio, visto che i rivali del Como scenderanno in campo in serata al Sinigaglia contro l’Under 23 della Juventus: in caso di vittoria i lariani si porteranno a +1 sul Renate.

Il tabellino

PRO VERCELLI-RENATE 3-0

Rete: 23′ Della Morte, 29′ st e 33′ st Costantino.

Pro Vercelli: Saro, Hristov, Masi, Auriletto, Gatto (21′ st Clemente), Emmanuello (35′ st Awua), Nielsen, Iezzi, Zerbin, Della Morte (21′ st Costantino), Rolando. A disp. Tintori, Secondo, Romairone, Parodi, Merio, Esposito, Erradi, Comi. All. Modesto.

Renate: Gemello, Anghileri (36′ st Merletti), Silva (26′ st Damonte), Possenti, Guglielmotti (26′ st Vicente), Lakti, Kabashi, Marano (14′ st Giovinco), Santovito, Galuppini, Maistrello (36′ st Nocciolini). A disp. Bagheria, Burgio, Magli, Marafini, Rada, Ranieri. All. Diana.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Note: ammoniti Zerbin, Gatto, Emmanuello, Della Morte, Costantino (Pv), Guglielmotti, Silva (R). Espulso Galuppini (R) per doppia ammonizione all’11 st.

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo il turno infrasettimanale: Renate 45, Como 43, Pro Vercelli 39, Alessandria 38, Pro Patria 35, Lecco 34, Juventus U23 33, Pontedera 32, Carrarese e Grosseto 31, Pro Sesto e Albinoleffe 30, Pergolettese e Pistoiese 25, Novara 23, Olbia 22, Piacenza 21, Giana 20, Livorno 17, Lucchese (Como-Juve U23 si gioca mercoledì sera, 20.30). Il prossimo impegno dei brianzoli è previsto per domenica: al Città di Meda, ancora a porte chiuse, arriverà il Pontedera, mentre il Como dovrà disputare il “super-derby” con il Lecco, al Rigamonti-Ceppi.