Il Renate cade sul campo del SudTirol

Calcio - Serie C

Si ferma a Bolzano la serie positiva delle Pantere di Roberto Cevoli

Il Renate è costretto a interrompere la sua serie positiva al cospetto del SudTirol.

La partita

Il Renate arrivava al Druso da tre vittorie consecutive, ma l'avversario del turno infrasettimanale era di quelli ad alto coefficiente di difficoltà. I bolzanini sono infatti una delle squadre meglio accreditate per la lotta promozione nel girone A. Le Pantere hanno retto bene il campo, non riuscendo però a lasciare il segno dalle parti del portiere di casa. Al contrario, il SudTirol ha sfruttato al meglio le sue occasioni, confezionando il successo con due reti di Broh, una a metà primo tempo e una a inizio ripresa, e lasciando così i brianzoli a secco di punti.

Il tabellino

SUDTIROL-RENATE 2-0

Reti: 25' e 4' st Broh.

Sudtirol: (4-3-2-1) Poluzzi, De Col, Zaro (1' st Malomo), Vinetot (1' st Curto), Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi (25' st Rover), Voltan (25' st Candellone); Fischnaller (41' st Davi). A disp. Meli, Moscati, Odogwu, Theiner. All. Javorcic.

Renate: (4-3-1-2) Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Esposito; Baldassin, Ranieri (45' st Sala), Celeghin (16' st Marano); Galuppini, Rossetti (16' st Chakir), Maistrello (16' st Morachioli). A disp. Albertoni, Costanzo, De Meo, Ermacora, Ferrini, Merletti, Rosa, Sarli. All. Cevoli.

Arbitro: Andreano di Prato.

Note: ammoniti Zaro, Fabbri, Gatto, Tait (S), Celeghin, Ranieri (R).

Renate, la situazione

Il Renate - rimasto fermo a quota 10 punti in classifica - tornerà ora in campo domenica, per la settima giornata del girone A di serie C, quando al Città di Meda la squadra di Roberto Cevoli ospiterà il Trento, neopromossa che sta facendo più che bene in questo primo scorcio di campionato.