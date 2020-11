Il Renate delle meraviglie continua a vincere

Il Renate passa anche a Crema e continua la sua marcia imperiosa nel girone A di serie C.

Partita perfetta

Si allunga la serie positiva della squadra di Aimo Diana, che regola una formazione di bassa classifica con grande autorità. La partita si mette subito bene per i neroblù, che passano in vantaggio con Elvis Kabashi. Nella ripresa, con la Pergolettese in 10 già dalla mezz’ora del primo tempo, arriva anche il raddoppio, siglato da Giuseppe Giovinco, entrato in campo giusto tre minuti prima, su calcio di rigore. In tutto, il Renate ha ottenuto finora 9 vittorie e un pareggio nelle 13 partite di campionato giocate.

Pergolettese-Renate, il tabellino

PERGOLETTESE-RENATE 0-2

Reti: 10′ Kabashi, 19′ st rig. Giovinco.

Pergolettese: Ghidotti, Candela (20′ st Piccardo), Bakayoko, Panati (1′ st Bariti), Ceccarelli, Varas (26′ st Figoli), Ciccone (29′ st Longo), Villa, Morello, Palermo, Ferrara (1′ st Andreoli). All. De Paola (Soncin, Lucenti, Tosi, Faini, Lamberti).

Renate: Gemello, Esposito, Maistrello (15′ st Sorrentino), Anghileri, Kabashi, Galuppini (16′ st Giovinco), Rada (32′ st Lakti), Possenti, Guglielmotti (40′ st Merletti), Silva, Marano (15′ st Ranieri). All. Diana (Bagheria, Merletti, Marafini, Santovito, Damonte, Confalonieri, De Sena.

Arbitro: Bitonti di Bologna.

Note: espulso Palermo (P) al 30′, Ammoniti Guglielmotti (R), Bakayoko, Villa (P).

Il punto della situazione

Tutte le altre partite del turno del girone A di serie C si disputeranno domenica. Intanto, il Renate guarda tutti dall’alto, avendo nuovamente superato la Pro Vercelli al comando della classifica. Nel prossimo turno, i brianzoli giocheranno – sempre di sabato – a Meda con la Giana Erminio.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 1 dicembre ampio servizio dedicato alla partita del Renate e al campionato di serie C.