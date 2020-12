Il Renate non finisce mai: rimontata la Juve U23

Splendida rimonta del Renate, che sconfigge la Juve Under 23 e riprende la sua marcia da capolista.

Squadra con gli attributi

A un quarto d’ora dalla fine, il Renate era sotto di una rete al Moccagatta di Alessandria, stadio di “casa” per la seconda squadra della Juventus. I ragazzi di Aimo Diana si sono però confermati squadra dalle mille risorse e hanno saputo ribaltare il risultato. Prima è arrivato il pareggio, firmato da Carmine De Sena; poi, a 5′ dal 90esimo, Elvis Kabashi ha trasformato un calcio di rigore, confezionando così la vittoria numero 12 della stagione brianzola. Il Renate chiude così l’anno solare (con due partite alla fine del girone d’andata) saldamente in vetta al girone, con 4 punti di vantaggio sulla più immediata insegutrice, il Como.

Juve U23-Renate, il tabellino

JUVENTUS U23-RENATE 1-2

Rete: 20′ st Correia (J), 33′ st De Sena, 40′ st rig. Kabashi (R).

Juventus U23: Israel Wimber, Coccolo, Peeters (19′ st Troiano), Petrelli (1′ st Brighenti), Ranocchia (43′ st Da Graça), Capellini, Correia, Di Pardo, Rafia (32′ st Tongya), Mosti (19′ st Fagioli), Delli Carri. A disp. Bucosse, Garofani, Oliveira, Alcibiade, Leone, Barbieri, Riccio. All. Zauli.

Renate: Gemello, Esposito, Ranieri (25′ st De Sena), Maistrello (31′ st Giovinco), Anghileri, Kabashi (43′ st Lakti), Galuppini (31′ st Marano), Rada, Damonte, Possenti, Guglielmotti. A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Sorrentino, Magli, Confalonieri. All. Diana.

Arbitro: Vigile di Cosenza.

Note: ammoniti Rafia (J), Possenti, Ranieri, Anghileri, Damonte, Guglielmotti, Kabashi, Rada (R). Espulso Delli Carri (J) al 38′ st.

La situazione

La classifica dopo 17 giornate: Renate 38, Como 34, Alessandria 30, Pro Vercelli e Carrarese 28, Lecco 27, Pro Patria 26, Pontedera, Juventus U23 e Grosseto 25, Pro Sesto 24, Albinoleffe 22, Pergolettese 19, Pistoiese, Olbia e Novara 18, Piacenza 16, Giana 14, Livorno 13, Lucchese 10. Ora il campionato si ferma fino al 10 gennaio 2021, giorno in cui il Renate tornerà in campo in casa, al Città di Meda, per affrontare la Pro Sesto.