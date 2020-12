Renate a valanga: 4-0 alla Giana Erminio

Decima vittoria in campionato per il Renate, che rifila quattro reti alla Giana Erminio.

Dimostrazione di forza

La squadra di Aimo Diana continua nella sua marcia trionfale e supera agevolmente l’ostacolo rappresentato dai gorgonzolesi. Così facendo, le pantere si portano a +5 sulla seconda in classifica, la Pro Vercelli (che peraltro in questo fine settimana non giocherà causa neve). Domenica Carrarese e Como possono stringere il margine, ma i brianzoli passeranno in ogni casa un’altra settimana da splendida capolista. Contro la Giana, poca storia e tanto Renate: nel primo tempo la trama la scrive Tommy Maistrello, autore di una doppietta. Nella ripresa, i padroni di casa controllano e poi arrotondano con i centri di Carmine De Sena e Lorenzo Sorrentino.

Renate-Giana, il tabellino

RENATE-GIANA ERMINO 4-0

Reti: 20′ e 39′ Maistrello, 43′ st De Sena, 49′ st Sorrentino.

Renate (3-4-2-1): Gemello, Esposito, Ranieri (Marano 24’ st), Mastrello (Sorrentino 39’ st), Anghileri, Kabashi, Galuppini (De Sena 26’ st), Rada, Possenti, Guglielmotti (Lakti 39’ st), Silva (Damonte 1’ st). A disp: Bagheria, Merletti, Marafini, Giovinco, antovito, Magli, Confalonieri. All. Diana.

Giana Erminio (3-4-2-1): Acerbis, Perico (Pirola 1’ st), Marchetti (Finardi 1’ st) Bonalumi (Rossini 39’ st), Montesano, Zugaro (Corti 26’ st), Maltese, Pinto, Capano, D’Ausilio (Palazzolo 16’ st), Perna. A disp: Zanellati, Barazzetta, Benatti, De Maria, Dalla Bona, Marcabdalli, Di Maira. All. Albè.

Arbitro: Lovison di Padova.

Note: espulso Diana (R) al 35′ st. Ammoniti Ranieri, Esposito (R), Finardi, Pirola, Acerbis (G).

La situazione

Renate quindi saldamente al comando della classifica del girone A di serie C. Finora il cammino delle pantere è stato eccezionale, visti i 31 punti ottenuti nell’arco di 13 partite giocate. Si tratta di un ritmo da promozione, anche se in Brianza si preferisce al momento non sbilanciarsi sulla questione. Nel prossimo turno, domenica 13 dicembre, i neroblù andranno in Sardegna per far visita all’Olbia.

