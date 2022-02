Il Renate non va oltre lo 0-0 con il Fiorenzuola

Calcio - Serie C

Partita senza reti per le Pantere, che rallentano la loro marcia

Il Renate non riesce a trovare la via del gol contro il Fiorenzuola.

La partita

Al Città di Meda arriva il Fiorenzuola, reduce dallo 0-0 di sabato con il Seregno, mentre il Renate arriva dalla splendida rimonta portata a termine sul campo della Pro Sesto. Il primo tempo corre via senza particolari spunti e le squadre vanno al riposo con le rispettive reti inviolate. Anche nella ripresa non arrivano gol: Cevoli fa ricorso a tutte le armi offensive presenti in panchina (assenti Celeghin e Baldassin, squalificati), ma il risultato non cambia. Il Renate vede così le prime due della classe, SudTirol e Padova, vittoriose nel turno, allungare in classifica.

Il tabellino

RENATE - FIORENZUOLA 0-0

Renate (4-3-1-2): Albertoni; Anghileri, Silva, Possenti (21' st Possenti), Ermacora (21' st Spaltro); Cicconi, Ranieri (32' st Esposito G.), Gavioli; Morachioli; Piscopo (38' st Chakir), Maistrello (32' st Rossetti). A disp. Pizzignacco, Cugola, Esposito A., Marano, Tedeschi. All. Cevoli.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Oneto (22' st Zunno), Mastroianni (41' st Mastroianni), Mamona Blue. A disp. Burigana, Bruschi, Currarino, Danovaro, Fiorini, Giani, Guglieri, Sartore, Varoli. All. Tabbiani.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Ammoniti: Ermacora (R) e Potop (F).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della seconda giornata di ritorno (recuperate tutte oggi, martedì): Sudtirol 55, Padova 51, Renate 46, Feralpi Salò 45, Triestina 34, Juventus U23 32, Lecco 31, Pro Vercelli 30, Piacenza 29, Trento 27, Albinoleffe 26, Virtus Verona 26, Pergolettese 25, Fiorenzuola 25, Mantova 25, Seregno 24, Pro Patria 23, Mantova 22, Legnago Salus 19, Giana 19, Pro Sesto 17. Nel prossimo turno, in programma sabato ancora al Città di Meda, sarà partitissima: il Renate ospiterà infatti la capolista SudTirol, squadra del freschissimo ex Francesco Galuppini.