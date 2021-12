Il Renate regola i giovani della Juventus

Calcio - Serie C

I brianzoli vincono 2-0 rimangono al terzo posto in classifica dietro SudTirol e Padova

Il Renate supera l'ostacolo Juve Under 23 e resta al terzo posto in classifica.

La partita

I brianzoli arrivavano dal pareggio di Mantova ed erano chiamati a una sfida complicata, contro una squadra spesso di difficile decifrazione. Alla squadra di Roberto Cevoli basta però un quarto d'ora di gioco per prendere in mano la situazione: è Tommy Maistrello a aprire le marcature, segnando così il settimo gol della sua fin qui ottima stagione. L'1-0 perdura fino a metà ripresa, quando il Renate sigilla la vittoria con la rete del brianzolo Enrico Celeghin. Non succede più nulla, a eccezione dell'espulsione di Francesco Marano in pieno recupero. Rimane comunque il 2-0 per i nerazzurri, al terzo successo nelle ultime 4 partite, l'undicesimo in 17 giornate di un campionato fin qui straordinario.

Il tabellino

RENATE - JUVENTUS U23 2-0

Reti: 15' Maistrello, 22' st Celeghin.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, Ranieri (35' st Esposito G.), Celeghin; Galuppini (45' st Morachioli); Maistrello (28' st Tedeschi), Rossetti. A disp. Albertoni, Moleri, De Meo, Ferrini, Merletti, Sala, Sarli. All. Cevoli.

Juve U23: (4-3-3) Israel; Leo, Fiumano, Stramaccioni (27' Anzolin), Barbieri; Miretti, Zuelli, Sersanti (1' st Pecorino); Sekulov (16' st Brighenti), Da Graca, Cudrig (16' st Leone). A disp. Daffara, Compagnon, Palumbo. All. Zauli.

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo 17 giornate: SudTirol 43, Padova 37, Renate 36, Feralpi Salò 35, Triestina 27, Albinoleffe 23, Seregno 22, Virtus Verona e Juve U23 21, Trento, Piacenza, Pro Vercelli, Lecco 20, Fiorenzuola 19, Pergolettese 17, Mantova e Pro Patria 16, Legnago 15, Pro Sesto 14, Giana 13. Il Renate tornerà in campo domenica prossima, 12 dicembre, sul campo della Pergolettese.

