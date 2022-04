Il Renate resta spento: esulta la Pergolettese

Calcio - Serie C

Le Pantere sono però già certe del passaggio alla fase nazionale dei playoff

Il Renate si conferma appannato e viene sconfitto anche dalla Pergolettee.

La partita

Il Renate, già sicuro del biglietto playoff, cerca segnali positivi in vista delle partite-promozione, mentre la Pergolettese attende solo la certificazione matematica della permanenza in categoria. L'equilibrio al Città di Meda viene rotto da un guizzo di Marcello Possenti: è il difensore centrale, al secondo centro in campionato, infatti, a siglare la rete del vantaggio dei brianzoli. Dopo una decina di minuti, però, arriva il pareggio cremasco, firmato da Mazzarani. La ripresa si apre con la Pergolettese che passa a condurre grazie alla rete di Moreo. Il Renate non riuscirà più a rispondere al colpo messo a segno dai gialloblù, che portano così a compimento la loro missione-salvezza.

Il tabellino

RENATE - PERGOLETTESE 1-2

Reti: 30' Possenti (R), 40' Mazzarani (P), 4' st Moreo (P).

Renate: (3-5-2) Pizzignacco; Anghileri, Possenti, Sini; Cicconi, Baldassin (46' st Marano), Esposito, Celeghin (32' st Gavioli), Ermacora (16' st Morachioli); Maistrello, Chakir (16' st Piscopo). A disp. Drago, Cugola, Merletti, Silva, Spaltro, Tedeschi. All. Cevoli.

Pergolettese: (4-3-3) Soncin, Lepore, Lucenti, Lambrughi, Nava; Varas, Girelli, Mazzarani; Bariti, Moreo (28' st Scardina), Morello (28' st Fonseca). A disp. Galeotti, Alari, Arini, Ferrara, Fonseca, Piccardo, Satariano, Soncin, Zennaro. All. Mussa.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Note: ammoniti Lambrughi (P), Baldassin (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie alla vigilia dell'ultima giornata di campionato: Sudtirol 87, Padova 85, Feralpi Salò 68, Renate 61, Triestina 55, Lecco 55, Pro Vercelli 55, Juve U23 51, Piacenza 49, Albinoleffe 45, Pro Patria 45, Fiorenzuola 43, Pergolettese 43, Virtus Verona 42, Mantova 39, Trento 39, Pro Sesto 35, Seregno 33, Giana 31, Legnago Salus 30. Le pantere chiuderanno il loro campionato domenica 24, sul campo della Feralpi Salò: entrambe le squadre sono già sicure della loro posizione finale in classifica (quarta e terza, rispettivamente) e anche di saltare la fase playoff interna al girone.