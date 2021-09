Serie C - Il Renate è vivo, il Seregno crolla

Seconda giornata di serie C: il Renate pareggia in trasferta, il Seregno cade al cospetto della Feralpi Salò.

Seregno amaro

Dopo la delusione del forzato trasloco a Busto Arsizio - su imposizione della LegaPro - il Seregno deve incassare la prima sconfitta della sua stagione in serie C. Allo stadio Speroni, gli azzurri hanno infatti ceduto 1-3 ai gardesani della Feralpi, passati in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Miracoli. Prima del riposo arrivano anche il raddoppio di Guidetti e lo 0-3, firmato ancora da Miracoli, a segno dal dischetto. Nella ripresa, il Seregno prova a reagire ma raccoglie solo la rete della bandiera con Cernigoi. Il tecnico Alberto Mariani prova a dar fondo all'arsenale in panchina, senza però riuscire a riaprire la gara.

Risveglio Renate

Meglio è andato il secondo impegno del campionato di serie C del Renate, che è uscito dal campo del Fiorenzuola con il primo risultato utile stagionale (2-2 il finale). Emiliani subito in vantaggio con Bruschi, a segno su rigore. I nerazzurri rispondono con Possenti, in gol al 34esimo minuto. Nella ripresa, i brianzoli passano in vantaggio con Galuppini, anche lui a bersaglio dal dischetto. Sembra fatta per la prima vittoria del nuovo tecnico Roberto Cevoli, ma in pieno recupero arriva il 2-2 del Fiorenzuola, ancora con Bruschi e ancora su rigore.

Serie C, il punto

Oltre alle partite delle brianzole, nel sabato pomeriggio di serie C si sono giocate queste partite, con i seguenti risultati: Albinoleffe-Sudtirol 1-1, Lecco-Legnago 4-1, Mantova-Giana 1-1, Padova-Pergolettese 2-1, Pro Sesto-Pro Vercelli 1-2, Trento-Pro Patria 3-0. Rinviate per gli impegni dei giocatori con le Nazionali Juventus U23-Triestina e Virtus Verona-Piacenza.

Sul Giornale di Carate e sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 7 settembre ampi servizi dedicati alle partite delle squadre brianzole impegnate nel campionato di serie C.