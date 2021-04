Il Renate ritrova il sorriso: 2-0 alla Pergolettese

Il Renate regola la Pergolettese nel recupero della 32esima giornata del campionato di serie C.

La partita

Nel pomeriggio del Città di Meda la partita si mette subito bene per il Renate. Dopo 10 minuti, infatti, è Francesco Marano (al suo primo gol con la maglia nerazzurra) a portare in vantaggio le Pantere. Nella ripresa si susseguono cambi e ammonizioni, ma il risultato rimane cristallizzato sull’1-o fino al 94esimo minuto, quando arriva anche il sospirato raddoppio della formazione brianzola, messo a segno da Francesco Galuppini (centro numero 12 in questo campionato) . I nerazzurri chiudono così la recente serie di sconfitte, arrivata a 3 con il passo falso accusato in casa con l’Olbia nel turno pre-pasquale, e tornano al quarto posto in classifica, superando in un colpo solo Pro Patria e Lecco.

Il tabellino

RENATE-PERGOLETTESE 2-0

Reti: 10′ Marano, 49′ st .

Renate: Gemello, Merletti (20′ Santovito), Magli, Anghileri, Rada (26′ st Burgio), Kabashi, Ranieri, Marano (35′ st Lakti), Guglielmotti, Galuppini, Maistrello (35′ st Nocciolini). A disp. Bagheria, Burgio, Giovinco, Langella, Vicente. All. Diana.

Pergolettese: Soncin, Candela, Panati, Ferrara, Villa, Ferrari (1′ st Morello), Duca, Palermo (1′ st Ceccarelli), Bariti, Varas, Longo (25′ st Kanis). A disp. Ghidotti, Faini, Figoli, Girelli, Lamberti, Tosi. All. De Paola.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Ammoniti: Palermo, Ferrari, Ferrara, Ceccarelli (P), Marano, Maistrello (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo i recuperi di mercoledì pomeriggio (da giocare ancora Olbia-Carrarese): Como 65, Alessandria 62, Pro Vercelli 61, Renate 58, Pro Patria e Lecco 56, Pontedera 49, Albinoleffe e Juventus U23 47, Grosseto 44, Pergolettese 43, Novara 42, Piacenza e Carrarese 40, Pro Sesto 39, Giana Erminio 38, Olbia 37, Pistoiese 28, Lucchese 27, Livorno 24. Domenica il Renate tornerà in campo e sarà diretto in Toscana: si gioca infatti al “Marcello Melani” di Pistoia, casa di una squadra in piena lotta-salvezza.

