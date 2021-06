Il Renate sceglie Parravicini come allenatore

Francesco Parravicini sarà il nuovo allenatore del Renate.

La scelta

Dopo la conclusione del rapporto con Aimo Diana, con cui il Renate è approdato al secondo turno dei playoff nazionali di serie C, arrivando a un soffio dall'eliminare il Padova, la società brianzola ha scelto la nuova guida tecnica. La scelta, in una rosa ampia di nomi, è caduta su Francesco Parravicini, reduce da una lunga esperienza con la Pro Sesto.

Parravicini, il profilo

Nato a Milano il 31 gennaio 1982, dopo una lunga carriera da calciatore (oltre 250 presenze tra i professionisti) che lo ha visto anche in serie A con le maglie di Treviso, Palermo, Parma, Atalanta e Siena, nel 2016 ha cominciato ad allenare le giovanili della Pro Sesto, sedendo poi sulla panchina della Prima squadra nelle successive quattro stagioni, che hanno peraltro fatto registrare il ritorno dei biancocelesti in serie C dopo dieci anni, al termine dell'annata 2019-20.

Renate, le prospettive

Parravicini, che nella stagione appena conclusa ha affrontato il Renate in campionato, è reduce dall'esonero, patito nel corso del girone di ritorno, che ha chiuso la sua avventura al Breda. A lui toccherà tenere il Renate nelle parti alte di un campionato di serie C in cui negli ultimi anni la formazione brianzola ha sempre recitato da protagonista. Parravicini, che firmato un contratto annuale con la dirigenza nerazzurra, avrà a disposizione sicuramente Marco Anghileri, capitano del Renate, che è già stato confermato in vista della prossima annata.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 15 giugno ampio spazio dedicato al Renate, con la firma di Francesco Parravicini, le prime voci di mercato e un'intervista esclusiva ad Aimo Diana, ormai ex allenatore dei brianzoli e nuovo tecnico della Reggiana.