Il Renate si ferma: vince l’Albinoleffe

Il Renate stecca a Gorgonzola e spreca l’occasione di consolidare il primo posto in classifica.

Pomeriggio grigio

I brianzoli hanno dovuto cedere all’Albinoleffe, formazione che prima di questa sfida non aveva ancora vinto partite in campionato. Il Renate di Aimo Diana, invece, arrivava da una entusiasmante serie positiva e alla vigilia del turno infrasettimanale attualmente in corso era al comando della classifica, in perfetta solitudine. A decidere la sfida una gemma del centrocampista bluceleste Giorgione, arrivata nella prima parte della seconda frazione di gioco. I nerazzurri ospiti sono stati più volte pericolosi nel primo tempo, senza però trovare la via della rete: dopo l’intervallo, invece, la produzione offensiva del Renate si è fatta decisamente meno voluminosa, consentendo così all’Albinoleffe di portare a casa tre punti preziosissimi.

Il tabellino

ALBINOLEFFE-RENATE 1-0

Reti: 10 ‘st Giorgione.

Albinoleffe: Savini, Cerini, Mondonico, Canestrelli, Gusu, Giorgione (44′ st Galeandro), Genevier, Nichetti (27′ st Gelli), Tomaselli (27′ st Petrungaro), Cori, Manconi (37′ st Gabbianelli). A disp. Brevi, Caruso, Berbenni, Maffi, Piccoli, Ravasio, Miculi, Ghezzi. All. Zaffaroni.

Renate: Gemello, Silva (42′ st Fischetti), Damonte, Possenti (25′ st Ranieri), Lakti (17′ st Santovito), Kabashi, Rada, Anghileri, Galuppini (17′ st De Sena), Giovinco (25’ st Marano), Maistrello. A disp. Bagheria, Merletti, Confalonieri. All. Diana.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Ammoniti: Possenti (R)

Renate, la situazione

Questa la classifica alla vigilia delle partite del mercoledì sera: Novara, Renate 12, Lecco 11, Pro Vercelli e Grosseto 10, Como, Pontedera, Carrarese 9, Pergolettese 8, Juventus U23 7, Pistoiese, Alessandria, Pro Patria 6, Piacenza, Albinoleffe 5, Giana, Pro Sesto 4, Livorno, Olbia 3, Lucchese 1. Le pantere, protagoniste comunque di un ottimo inizio di stagione, torneranno in campo domenica, al Città di Meda: in arrivo c’è il Livorno, formazione scesa al termine della scorsa staigone dalla serie B e che sta attraversando momenti difficili, sia in campo che dal punto di vista societario.