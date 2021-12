Il Renate stavolta scivola: vince la Pergolettese

Calcio - Serie C

Al Voltini il super attacco brianzolo resta a secco

Passo falso per il Renate di Roberto Cevoli.

La partita

Nel giorno in cui si sfidavano anche le prime due classe, Padova e SudTirol, il Renate sembrava poter sfruttare il calendario, che lo metteva di fronte alla Pergolettese. E invece i cremaschi si sono rivelati ostacolo insormontabile per la formazione brianzola. La rete decisiva arriva alla mezz'ora della ripresa, quando un errore in disimpegno della retroguardia del Renate lascia strada a Bariti: invito per Fonseca, che era entrato dalla panchina giusto qualche minuto prima, e palla in rete. Nel campionato in corso, le Pantere avevano chiuso senza segnare gol solo alla prima giornata (quando non era ancora arrivato Cevoli) con il Padova e nella partita persa con il SudTirol.

Il tabellino

PERGOLETTESE - RENATE 1-0

Rete: 33' st Fonseca.

Pergolettese: (4-3-3) Galeotti; Nava, Ferrara, Lambrughi, Villa, Varas, Arini, Zennaro (43' st Girelli); Morello (36' st Vitalucci), Scardina (28' st Fonseca), Bariti. A disp. Soncin, Cancello, Guiu, Lucenti, Moreo, Palermo, Perseu, Piccardo, Verzeni. All. Lucchini.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Possenti (1' st Tedeschi), Merletti, Ferrini; Ranieri, Celeghin (40' st Sala), Baldassin (40' st Esposito G.); Galuppini; Rossetti (15' st Morachioli), Maistrello (30' st Chakir). A disp. Albertoni, Moleri, Cugola, De Meo, Eberini, Rosa, Sarli. All. Cevoli.

Ammoniti: Lambrughi (P), Arini (P), Ferrini (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo 18 giornate: Sudtirol 44, Padova 38, Renate e Feralpi Salò 36, Triestina 30, Virtus Verona e Juve U23 24, Albinoleffe, Lecco e Pro Vercelli 23, Seregno 22, Piacenza 21, Pergolettese e Trento 20, Fiorenzuola 19, Legnago 18, Mantova e Pro Patria 17, Pro Sesto 14, Giana 13. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, i nerazzurri ospiteranno al Città di Meda la Feralpi Salò.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 14 dicembre ampio servizio dedicato alla partita fra Pergolettese e Renate, al campionato di serie C e a tutto il calcio dilettantistico locale, dalla serie D alla Seconda categoria.