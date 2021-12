Il Renate vince lo scontro diretto e riprende a volare

Calcio- Serie C

Un gol di Maistrello decide la partita con la Feralpi Salò

Vittoria che pesa per il Renate di Roberto Cevoli.

La partita

Il Renate ospitava al Città di Meda la Feralpi Salò, squadra con cui condivideva il terzo posto in classifica. Partita molto bloccata, decisa da una rete - l'ottava stagionale - di Tommy Maistrello, che va a bersaglio in avvio di ripresa. I gardesani provano a rimetterla in piedi, ma la porta difesa da Drago rimane inviolata fino al fischio finale e il gruppo delle Pantere mette in cascina una vittoria preziosa contro una rivale diretta. I brianzoli dimenticano così la sconfitta di Crema dell'ultimo turno e riprendono la marcia d'altissima classifica che ne sta contraddistinguendo questa stagione.

Il tabellino

RENATE - FERALPI SALÒ 1-0

Rete: 3' st Maistrello.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri Silva, Tedeschi, Ermacora; Baldassin (25' st Marano), Ranieri (44' st Esposito G.), Celeghin; Galuppini (44' st Morachioli); Maistrello (35' st Rossetti), Chakir (25' st Ferrini). A disp. Albertoni, Moleri, Cugola, Esposito A., Merletti, Moleri, Sala, Sarli. All. Cevoli.

Feralpi Salò: (4-3-1-2) Liverani; Brogni (37' st Guerra), Salines, Bacchetti, Damonte; Balestrero (34' st Corradi), Carraro (14' st Spagnoli), Hergheligiù; Di Molfetta (14' st Guidetti); Miracoli, Luppi (34' st Corrado). A disp. Venturelli, Porro, Cristini, Gualandris, Verzelletti, Zanini. All. Vecchi.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Ammoniti: Silva, Tedeschi (R), Damonte, Luppi, Miracoli, Salines (F).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C alla fine del girone d'andata: SudTirol 44, Renate e Padova 39, Feralpi Salò 36, Triestina 30, Juve U23 27, Virtus Verona 25, Albinoleffe, Pro Vercelli e Lecco 24, Seregno 23, Piacenza 22, Trento 21, Fiorenzuola, Pro Patria e Pergolettese 20, Legnago e Mantova 18, Pro Sesto 15, Giana 14. Il Renate tornerà in campo martedì per l'ultimo impegno del 2021: le Pantere saranno in campo all'Euganeo per la super sfida con il Padova.

