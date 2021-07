Il Seregno al lavoro senza allenatore

Il Seregno ha iniziato la marcia di avvicinamento alla prossima serie C, ma ci sono dei nodi da sciogliere.

Guida da definire

Al momento la squadra, che ha iniziato gli allenamenti lunedì, è affidata al vice allenatore Roberto Cau. Il sardo, che da giocatore è passato anche da Monza, arriva dal Foggia, dove nella scorsa stagione aveva lavorato con Ninni Corda, il nuovo direttore generale del Seregno. In Piemonte, fra Arona e Dornelletto, Cau sta dirigendo i lavori di preparazione in vista dello storico ritorno in serie C della squadra brianzola. Con lui ci sono Sabino Oliva, preparatore dei portieri, e Luca Lancioni, preparatore atletico, entrambi con trascorsi nei quadri tecnici anche di squadre di serie A. Manca, però, l'allenatore dopo che Carlos França, il tecnico della promozione dalla D, non è stato confermato.

Seregno in costruzione

In attesa della nomina del nuovo allenatore (gli indizi portano a Marco Marchionni, anche lui in uscita da Foggia, ma ci sono anche altre possibilità), la dirigenza del Seregno sta procedendo anche all'allestimento della rosa. Al momento i giocatori i tesserati sono i confermati Bernard Aga, Martino Borghese, Joel Kaleb Castillo Jimenez, Roberto Ferrari, Andrea Invernizzi, Andrea Lazzaroni, Constantin Lupu e Riccardo Zoia, oltre all'unico, finora, nuovo arrivo ufficiale, Ermanno Fumagalli. Con loro, sono al lavoro alcuni giocatori che la società brianzola sta valutando in vista di un possibile ingaggio.

Il primo acquisto

Fumagalli, portiere, classe 1982, di Treviglio, vanta una lunghissima carriera tra serie D, C e B, in cui ha militato nel Fiorenzuola, nel Fanfulla, nel Messina, nel Teramo, nel Melfi, nella Valenzana, nel Marcianise, nella Juve Stabia, nell’Avellino, nella Casertana, nel Pro Piacenza, nel Piacenza e - nell'ultima stagione - nel Foggia, con più di 600 presenze complessive. Contratto di durata biennale per lui: «Stiamo parlando del miglior estremo difensore della C - le parole del dg del Seregno, Corda- Sarà uno dei pochi Over 30 che comporranno la nostra rosa e pensiamo che il suo contributo possa far crescere i nostri giovani".

Agenda Seregno

La LegaPro ha fissato la data per l'inizio della Coppa Italia di serie C: il primo turno eliminatorio si terrà infatti sabato 21 agosto. Il Seregno avrebbe dovuto invece svolgere la prima amichevole domenica prossima - 1 agosto - ma la sgambata con l'Alessandria è stata annullata.