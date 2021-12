Il Seregno cade: la Triestina passa al 90esimo

Calcio - Serie C

La rete che condanna i brianzoli è dell'ex Renate Gomez

Sconfitta interna nell'ultimo turno del 2021 per il Seregno.

La partita

Il Seregno tornava al Ferruccio dopo il pareggio acciuffato negli ultimi minuti sul campo del Piacenza. Avversario di giornata una Triestina in decisa risalita in classifica. Nel primo tempo c'è sostanziale equilibrio, con una gran parata del portiere brianzolo Fumagalli su Gomez e un buon intervento di Offredi su Cernigoi. Nella ripresa succede poco e la partita sembra indirizzarsi verso il pareggio a reti bianche. Al 90esimo, però, la Triestina passa: angolo, testa di Gomez, attaccante ex Renate, e palla che varca la linea per quella che sarà la rete decisiva della sfida. Finisce 0-1 e per il Seregno è la terza partita consecutiva senza vittoria.

Il tabellino

SEREGNO - TRIESTINA 0-1

Rete: 45' st Gomez.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Scognamiglio, Borghese, Zoia; St Clair (41' st Ronci), R. Marino (31' st Aga), Alba, Jimenez, Gemignani; Cernigoi, Cortesi (10' st Cocco). A disp. Lupu, Rossi, Raggio Garibaldi, F. Marino, D'Andrea. All. Mariani.

Triestina (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Brey; Giorico, Giorno (38' st Iotti), Crimi; Sarno (20' st Trotta), Procaccio (29' st Litteri), Gomez. A disp. Martinez, Natalucci, Giannò, Lopez, Bova, Iotti, Baldi, Iacovoni. All. Bucchi.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Ammoniti: Procaccio (T), Volta (T), Cortesi (S), Borghese (S), St Clair (S), Cocco (S), Scognamiglio (S), Giorico (T).

Seregno, la situazione

La classifica dopo le prime 3 partite del 20esimo turno di campionato: SudTirol 44, Renate e Padova 39, Feralpi Salò 36, Triestina 33, Juve U23 28, Virtus Verona 25, Albinoleffe, Pro Vercelli e Lecco 24, Seregno 23, Piacenza 22, Trento 21, Pergolettese 21, Fiorenzuola e Pro Patria 20, Legnago e Mantova 18, Pro Sesto 16, Giana 15. Da giocare ancora Padova-Renate (inizio alle 18), Albinoleffe-Pro Patria, Fiorenzuola-Feralpi Salò, Mantova-Legnago, Trento-Piacenza, Lecco-Pro Vercelli. Rinviata Virtus Verona-SudTirol.