Il Seregno raccoglie un punto nella nebbia

Calcio- Serie C

Il Piacenza è raggiunto con una rete in mischia in pieno recupero

Il Seregno raccoglie un punto ormai insperato a Piacenza.

La partita

I brianzoli si presentavano al Garilli reduci dalla scoppola patita nel derby con il Lecco. Poche emozioni nella prima metà di gara, se si eccettua l'occasione capitata sui piedi di Cernigoi giusto in apertura, con l'attaccante ex Milan che non ha inquadrato la porta. In avvio di seconda frazione la rete del vantaggio dei padroni di casa, a bersaglio con Dubickas su invito di Parisi. Il Seregno incassa il colpo e tiene aperta la partita fino ai minuti di recupero, quando arriva il pareggio. Con lo stadio avvolto in una coltre di nebbia, la rete che matura in realtà è un'autorete di Gonzi.

Il tabellino

PIACENZA-SEREGNO 1-1

Reti: 13' st Dubickas (P), 48' st autorete Gonzi (P).

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Armini (30' st Codromaz), Nava, Marchi; Parisi, Bobb (21' st Simonetti), Suljic, De Grazia (1' st A. Marino), Gonzi; Lamesta, Dubickas. A disp. Libertazzi, Tafa, Angileri, Cesarini, Burgio, Rabbi, Giordano, Gissi. All. Scazzola.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Gemignani (26' st St Clair, 39' st D'Andrea), R. Marino, Mandorlini (26' st Raggio Garibaldi), Jimenez, Invernizzi (39' st Scognamiglio); Cocco, Cernigoi. A disp. Lupu, Cortesi, Rossi, Aga, Ronci, Alba, Scognamiglio, F. Marino e D'Andrea. All. Mariani.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Note: ammoniti Nava (P), Galeotafiore (S), Mandorlini (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C alla fine del girone d'andata: SudTirol 44, Renate e Padova 39, Feralpi Salò 36, Triestina 30, Juve U23 27, Virtus Verona 25, Albinoleffe, Pro Vercelli e Lecco 24, Seregno 23, Piacenza 22, Trento 21, Fiorenzuola, Pro Patria e Pergolettese 20, Legnago e Mantova 18, Pro Sesto 15, Giana 14. Il Seregno tornerà in campo martedì per l'ultimo impegno del 2021: gli azzurri saranno in campo al Ferruccio per affrontare la temibile Triestina.

