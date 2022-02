Seregno, mezzo miracolo: è 3-3 con la Pergolettese

Calcio - Serie C

La rete del definitivo pareggio brianzolo arriva al 94esimo minuto

Il Seregno acciuffa la Pergolettese al 94esimo minuto.

La partita

Il Seregno manca ancora l'appuntamento con la vittoria (sono 6 le partite senza i 3 punti), ma questa volta c'è di che essere soddisfatti in casa azzurra. Pergolettese subito in vantaggio con il rigore segnato da Varas e decretato perun fallo di Gemignani. Lo stesso Gemignani, però, trova il pareggio con un preciso sinistro da media distanza. Prima dell'intervallo, però, arriva il 2-1, firmato da Bariti. Nella ripresa, la sfida rimane aperta ma il punteggio rimane fissato fino all'88esimo, quando Simone Dell'Agnello, all'esordio assoluto in maglia Seregno, trova il tocco giusto per il secondo pareggio, a seguito di un errore in disimpegno dei cremaschi. Finita? No, perché al 92esimo la Pergolettese torna in vantaggio con Lucenti, in mischia. La squadra di Alberto Mariani, però, non si arrende e al 94esimo arriva al 3-3, con una conclusione di Invernizzi, entrato pochi minuti prima.

Il tabellino

PERGOLETTESE - SEREGNO 3-3

Reti: 4' rig. Varas (P), 21' Gemignani (S), 42' Bariti (P), 43' st Dell'Agnello (S), 47' st Lucenti (P), 49' st Invernizzi (S).

Pergolettese (3-5-2): Galeotti; Alari, Lucenti, Lambrughi; Bariti (35' st Lepore), Zennaro, Arini, Varas (22' st Girelli), Villa; Scardina (31' st Fonseca), Morello (35' st Guiu Vilanova). A disp. Soncin, Ferrara, Mazzarani, Vitalucci, Satariano, Girelli, Verzeni, Mercado, Nava. All. Lucchini.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Solcia (35' st Iurato), Rossi (35' st Invernizzi); Gemignani, R. Marino (14' st Jimenez), Mandorlini (14' st Bartolotta), Vitale, Valeau; Cocco, Cortesi (14' st Dell'Agnello). A disp. Marocco, Lupu, Signorile, Aga,, Alba, Pani, Cerbara. All. Mariani.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Ammoniti: Lambrughi (P), Gemignani (S), Bariti (P), Mandorlini (S), Cocco (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 25esima giornata: SudTirol 59, Padova 52, Renate 46, Feralpi Salò 46, Triestina 34, Pro Vercelli 33, Juventus U23 32, Lecco 32, Piacenza 32, Mantova 28, Albinoleffe 27, Trento 27, Pergolettese 26, Virtus Verona 26, Fiorenzuola 26, Seregno 25, Pro Patria 24, Giana 22, Pro Sesto 20, Legnago 19. Nel prossimo turno - domenica 13 - il Seregno ospiterà al Ferruccio il Padova, squadra all'inseguimento del primo posto.

