Il Seregno ha il suo Cocco

Andrea Cocco è un nuovo giocatore del Seregno.

Grande nome

Attaccante, nato a Cagliari l’8 aprile 1986, Cocco è un prodotto del vivaio della sua città di origine. Con il Cagliari ha debuttato in serie A nella stagione 2005-’06: in rossoblù ha poi giocato fino al gennaio del 2007, quando è passato al Venezia in C1, prima di rientrare brevemente sull’isola nell’estate dello stesso anno. Dopo una presenza in Coppa Italia, Cocco è quindi stato ceduto alla Pistoiese in serie C1. Sono seguite le esperienze a Rovigo nella Seconda divisione della Lega Pro (dall’estate del 2008 al febbraio successivo), ad Alghero nella stessa categoria (dal febbraio del 2009 al giugno del 2010), all’Albinoleffe in B (dal 2010 al 2012), all’Hellas Verona in B (nel 2012-’13), alla Reggina in B (dall’estate del 2013 al gennaio del 2014), al Beira-Mar nella Seconda divisione portoghese (dal gennaio al giugno del 2014) e, di nuovo in serie B, al LaneRossi Vicenza (nel 2014-’15), al Pescara (nel 2015-’16), al Frosinone (dall’estate del 2016 al gennaio del 2017), al Cesena (dal gennaio al giugno del 2017), ancora al Pescara (dall’estate del 2017 al gennaio 2019), al Padova (dal gennaio al giugno del 2019), e infine all’Olbia in serie C (dal 2019 al 2021). I 19 gol messi a segno nel 2014-’15 con ilVicenza gli hanno permesso di aggiudicarsi in quella stagione la classifica dei marcatori della serie cadetta. In totale, Cocco nella sua carriera ha disputato 323 partite, realizzando 80 reti.

Doppio Cocco

Nel giorno in cui il Seregno ha dovuto ricevere la notizia del brutto infortunio occorso a Roberto Ferrari, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Cocco, che ha appena rescisso con l'Olbia e che ha firmato un contratto biennale con la società presieduta da Davide Erba. Così il neo direttore generale azzurro, Ninni Corda, sulla trattativa portata a compimento: "Dire che siamo felici è riduttivo. Accogliamo un giocatore di provate esperienza e capacità, senza dubbio un lusso per la categoria, che ovunque è andato ha saputo farsi amare dalle tifoserie. L’ingaggio di Cocco dimostra, una volta di più, quanto il progetto sportivo che stiamo portando avanti stia restituendo credibilità ed appetibilità alla piazza di Seregno e ringrazio perciò il nostro presidente, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile".

Seregno, il punto

Per affrontare il primo campionato di serie C da 40 anni a questa parte, il Seregno non si affida solo a Cocco. Finora la dirigenza brianzola ha messo a disposizione del nuovo tecnico Alberto Mariani tantissimi nuovi giocatori: il portiere Ermanno Fumagalli (ultima squadra il Foggia), i difensori Lorenzo Valeau (Fano), Daniele Solcia (Lucchese), Gioacchino Galeotafiore (Foggia), Andrea Gemignani (Livorno), i centrocampisti Silvano Raggio Garibaldi (Foggia), Gaetano Vitale (Foggia), Federico Gentile (Fano), l'esterno Harvey St Clair (Venezia) e gli attaccanti Iacopo Cernigoi (Juve Stabia), Matteo Cortesi (Chiasso) e Filippo D'Andrea (Foggia), oltre al sopracitato Cocco e al difensore Mattia Scognamiglio, in uscita dalla Sambenedettese e prossimo a essere ufficialmente del Seregno.