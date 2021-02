Il Seregno cambia l’allenatore: squadra a França

Cambio di allenatore per il Seregno calcio.

Periodo difficile

Arnaldo Franzini non è più l’allenatore del Seregno. La partita persa dagli azzurri in casa con la Virtus CiseranoBergamo rimarrà quindi l’ultima del tecnico sulla panchina dei brianzoli. La decisione del presidente Davide Erba arriva dopo un periodo di scarsi risultati (un punto nelle ultime 3 partite) e dopo che la vetta della classifica si è allontanata, visto che la Casatese ha al momento un vantaggio di quattro punti sulla compagine seregnese. La società ha fatto sapere che si tratta di una “intesa di risoluzione consensuale”, come riportato in una nota.

Seregno alla brasiliana

Giusto 48 ore prima (e poco dopo la sconfitta del Ferruccio con la Virtus CiseranoBergamo), come potete leggere sopra, peraltro la società aveva confermato la fiducia a Franzini. Stando a quanto filtra dall’ambiente azzurro, il nuovo allenatore dovrebbe essere il brasiliano Carlos França, attaccante di lunghissimo corso che il Seregno aveva ingaggiato la scorsa estate e che ha dovuto rimanere a lungo lontano dai campi per via di un infortunio al ginocchio. Ora in campo ci tornerà, ma da allenatore.

La situazione

La classifica del girone B della serie D: Casatese 39, Seregno 35, Crema e Brusaporto 33, NibionnOggiono 31, Calvina 30, Fanfulla 27, Franciacorta e Real Calepina 25, CiseranoBergamo 24, Breno 23, Ponte san Pietro e Vis Nova Giussano 22, Sona 20, Villa d’Almè 19, Tritium 18, Scanzorosciate 16, Caravaggio 15 (Real Calepina 2 partite in meno; Scanzorosciate e Fanfulla 1 partita in meno). Il Seregno tornerà in campo domenica: il calendario prevede la trasferta in Veneto, sul campo del Sona, squadra che in rosa ha anche il brasiliano ex Inter Maicon.