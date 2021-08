Seregno, primo dolore: Ferrari si rompe il crociato

Il Seregno deve fare i conti con il primo problema della nuova stagione, l'infortunio di Roberto Ferrari.

Brutto colpo

"Il Seregno comunica che, durante un allenamento nel ritiro di Dormelletto, il difensore Roberto Ferrari ha subito una distorsione al ginocchio destro. Gli esami strumentali ai quali l’atleta è stato sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore per questo nelle prossime settimane subirà un intervento chirurgico, dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero", la nota diramata dalla società del presidente Davide Erba.

Ferrari pilastro Seregno

Classe 2000, Ferrari è arrivato a Seregno nell'estate del 2019 dal Como. Nelle due stagioni successive, compresa quindi quela della storica promozione della squadra brianzola, il difensore centrale è stato una colonna dello schieramento azzurro, collezionando 54 presenze. Per lui, il campionato che sta per iniziare sarà quello dell'esordio fra i professionisti, esordio per cui dovrà aspettare qualche mese, vista l'entita dell'infortunio.

Il mercato azzurro

La squadra del dg Ninni Corda e dell'allenatore Alberto Ferrari è ancora in fase di costruzione. Nelle prossime ore sono infatti attesi gli annunci di altri due giocatori che andranno a far parte della rosa del prossimo Seregno. Si parla di Mattia Scognamiglio, difensore in uscita dalla Sambenedettese, e dell'attaccante Andrea Cocco, 35 anni, navigato uomo d'area di rigore che è reduce da due stagioni all'Olbia e che in carriera ha giocato per 196 volte nel campionato di serie B, segnando 47 gol. È di poche ora fa, invece, l'ufficialità dell'ingaggio dell'attaccante Filippo D'Andrea: classe 1998, nell'ultima stagione ha giocato a Foggia (serie C), dove ha segnato 6 gol in 33 presenze.