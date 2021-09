Il Seregno ha preso il ritmo: vittoria scintillante

Serie C

Due reti nel primo tempo e strada in discesa verso un prezioso successo

Il Seregno firma la seconda vittoria consecutiva e fa un gran salto in classifica.

La partita

Il periodo difficile del Seregno è ormai alle spalle. Dopo il successo scaccia-crisi di Fiorenzuola dello scorso fine settimana, gli azzurri hanno festeggiato anche mercoledì sera, a spese della Pergolettese, raccogliendo tre punti d'oro. Partita subito in discesa grazie a una rete di Gemignani su punizione. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, a opera di Cernigoi. Nella ripresa arriva anche il tris, firmato da Signorile su punizione, con la complicità di una deviazione della barriera. C'è spazio anche per il centro di Cocco e per la doppietta personale di Cernigoi, che sigillano uno scintillante 5-0 tutto azzurro.

Il tabellino

SEREGNO-PERGOLETTESE 5-0

Reti: 14' Gemignani, 4o' Cernigoi, 6' st Signorile, 16' st Cocco, 25' st Cernigoi

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese (36' st Aga), Rossi; Gemignani, Signorile (36' st Pani), Raggio Garibaldi (23' st Marino), Jimenez (15' st Invernizzi), Valeau (23' st Zoia); Cocco, Cernigoi. A disp. Lupu, Anelli, Gentile, Cortesi, St Clair, Alba, Scognamiglio. All. Mariani.

Pergolettese (4-3-3): Galeotti; Piccardo (20' st Nava), Alari, Ferrara, Villa; Palermo, Arini, Varas (1' st Guiu Vilanova); Bariti (8' st Morello), Fonseca (27' st Zennaro), Vitalucci (20' st Moreo). A disp. Soncin, Meddah, Cancello, Faini, Verzeni, Mercado. All. Lucchini.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Ammoniti: Valeau, Jimenez, Raggio Garibaldi, Borghese, Cernigoi (S), Arini, Vitalucci, Ferrara, Guiu Vilanova (P).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo il turno infrasettimanale: Padova 18, Pro Vercelli 14, Albinoleffe e SudTirol 13, Lecco 12, Feralpi Salò e Renate 10, Trento 9, Triestina 8, Piacenza, Seregno, Giana, Mantova 7, Juve U23 6, Fiorenzuola 5, Virtus Verona, Pergolettese, Pro Patria 4, Legnago 2, Pro Sesto 1 (Legnago e SudTirol una partita in meno). Domenica il Seregno è atteso dalla trasferta sul campo del Padova, attuale capolista a punteggio pieno e squadra che ha il dichiarato obiettivo della promozione in B.