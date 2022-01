Il Seregno muove la classifica: punticino al Ferruccio

Calcio- Serie C

La squadra di Alberto Mariani crea poco in attacco ma riesce a strappare il pareggio

Il Seregno non va oltre il pareggio casalingo con il Fiorenzuola.

La partita

I brianzoli si presentano al Ferruccio reduci dalla sconfitta nel derby con il Renate e con tante assenze cui far fronte. L'avversario di turno è il Fiorenzuola, squadra appaiata in classifica alla vigilia della sfida: ne esce, almeno nel primo tempo, una partita con ben poche emozioni e con le difese a farla da padrone. Nella ripresa il ritmo si alza un po', grazie in particolare ai tentativi più convinti del Fiorenzuola, che colpisce anche un palo con Mastroianni dopo essersi reso pericoloso con le incursioni di Mamona Blue. La porta di Tozzo rimane comunque inviolata, così come quella del collega Battaiola, bravo quando il tempo sta per scadere a respingere una conclusione di Gemignani da buona posizione: finisce quindi 0-0, pareggio che consente a entrambe le squadre di fare un passettino avanti nelle zone di centro classifica del girone.

Il tabellino

SEREGNO - FIORENZUOLA 0-0

Seregno (3-5-2): Tozzo; Solcia, Borghese, Rossi; Gemignani, Vitale (20' st Iurato), Raggio Garibaldi (14' st Invernizzi), R. Marino (20' st Mandorlini), Valeau; Cernigoi, Jimenez (35' st Cortesi). A disp. Caruso, Lupu, Signorile, Aga, Bartolotta, Alba, Pani. All. Mariani.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Palmieri, Fiorini (35' st Currarino), Stronati (28' st Nelli); Zunno (28' st Bruschi), Mastroianni, Mamona Blue. A disp. Burigana, Dimarco, Potop, Bruschi, Sartore, Oneto, Giani, Cavalli, Arrondini, Fracassini. All. Tabbiani.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Ammoniti: Raggio Garibaldi (S), Palmieri (F), Ferri (F), Fiorini (F), Varoli (F).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo la quinta giornata di ritorno: Sudtirol 53, Padova 48, Renate 45, Feralpi Salò 42, Triestina 33, Juventus U23 31, Pro Vercelli 29, Lecco 28, Trento 26, Albinoleffe 26, Virtus Verona 26, Piacenza 26, Pergolettese 25, Seregno 24, Fiorenzuola 24, Mantova 22, Pro Patria 22, Legnago Salus 19, Giana 19, Pro Sesto 16. Nel prossimo turno, previsto per martedì, il Seregno andrà a far visita alla Feralpi Salò.

Sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line da martedì 1 febbraio ampio servizio dedicato alla partita del Ferruccio, alle trattative degli ultimi giorni di calciomercato e anche alla partita di Eccellenza fra Base 96 e Ardor Lazzate, che tornano in campo per il loro campionato.