Renate-Seregno: il derby della Brianza è nerazzurro

Calcio - Serie C

La ripresa del campionato ha visto il successo della squadra di Cevoli, con gol al 90esimo minuto.

Renate-Seregno finisce con la vittoria delle Pantere nerazzurre.

La partita

La domenica del ritorno in campo delle squadre di serie C, dopo l'allungata pausa invernale, prevedeva un piatto forte per il calcio brianzolo, ovvero il derby Renate-Seregno. Per i nerazzurri si trattava della prima partita senza Francesco Galuppini, passato in settimana al SudTirol e la mancanza di un giocatore così creativo e prolifico si è notata. Il Seregno si è trovato dopo meno di mezz'ora in 10 uomini per via dell'espulsione per doppia ammonizione di Galeotafiore. Il Renate così ha tenuto in mano le redini della partita, ma riuscendo raramente a rendersi pericoloso. Questo almeno fino al 90esimo minuto, quando Enrico Celeghin, ha messo alle spalle di Tozzo - esordiente in maglia azzurra - una sponda aerea del subentrato Maistrello.

Il tabellino

RENATE-SEREGNO 1-0

Reti: 45' st Celeghin.

Renate (4-3-2-1): Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora (18' st Spaltro); Baldassin, Ranieri, Marano (1' st Morachioli); Chakir (31' st Maistrello), Celeghin; Rossetti (18' st Piscopo). A disp. Moleri, Albertoni, A. Esposito, G. Esposito, Cugola, Ferrini, Rosa, Tedeschi. All. Cevoli.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Borghese, Zoia (9' st Invernizzi); Gemignani, R. Marino (34' Solcia), Mandorlini, Jimenez (33' st Vitale), Valeau; Cocco (33' st Rossi), Cernigoi. A disp. Caruso, Lupu, Cortesi, Aga, Raggio Garibaldi, Alba, Pani. All. Mariani.

Arbitro: Fontani di Siena.

Note: ammoniti Rossetti (R), Cocco (S), Ermacora (R), Borghese (S), Ranieri (R) . Espulso Galeotafiore (S) al 27' per doppia ammonizione.

La situazione dopo Renate-Seregno

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 23esima giornata: SudTirol 47, Padova 45, Renate e Feralpi Salò 42, Triestina 33, Pro Vercelli e Juventus U23 28, Albinoleffe e Virtus Verona 26, Trento e Lecco 25, Seregno, Piacenza, Fiorenzuola 23, Pro Patria, Pergolettese e Mantova 22, Legnago 19, Giana e Pro Sesto 16 (SudTirol 2 partite in meno, Virtus Verona e Triestina 1 partita in meno).

Sul Giornale di Carate e sul Giornale di Seregno in edicola e disponibili on line nella versione sfogliabile da martedì 25 gennaio ampio servizio dedicato alla partita del Città di Meda, con cronaca, interviste e approfondimenti sul campionato di serie C e sul mercato delle due squadre.