Il Seregno non sfrutta l'occasione: vince la Feralpi

Calcio - Serie C

I brianzoli perdono con un avversario in 10 uomini per più di un'ora

Il Seregno torna sconfitto dalla trasferta sul Garda.

La partita

Prima uscita, sul campo della Feralpi Salò, per il Seregno dopo la chiusura del mercato invernale, frangente che ha portato alle cessioni di due pezzi grossi dell'organico azzurro come Iacopo Cernigoi e Martino Borghese: l'attaccante è infatti andato al Pescara (sempre serie C), mentre il difensore ha ottenuto la rescissione del contratto. La partita del Turina è vivace sin dai primi minuti. Il Seregno, reduce dallo 0-0 con il Fiorenzuola dello scorso sabato, colpisce un palo con Cocco, ma sono i gardesani a trovare il vantaggio con Luppi, liberato in area da Miracoli. I brianzoli reagiscono e al 37' matura un episodio chiave: fallo di Salines su Valeau in area, rigore per gli ospiti e seconda ammonizione per l'esterno della Feralpi. Dal dischetto, Andrea Cocco non sbaglia. Prima dell'intervallo c'è tempo per un altro palo, stavolta colpito da Luppi. Nella ripresa la Feralpi non sembra patire l'inferiorità numerica e al 24' trova la rete del 2-1 con un'incornata di Balestrero. C'è spazio anche per il tris dei gardesani, siglato di Guerra. Per il Seregno è la quinta partita consecutiva senza vittorie.

Il tabellino

FERALPI SALÒ - SEREGNO 3-1

Reti: 23' Luppi (F), 38' rig. Cocco (S), 24' st Balestrero (F), 45' st Guerra (F).

FeralpiSalò (4-3-1-2): De Lucia; Salines, Bacchetti, Farabegoli, Girgi (1' st Corrado); Castorani (30' st Hergheligiu), Carraro, Balestrero; Di Molfetta (1' st Bergonzi); Miracoli (16' st Guerra), Luppi (39' st Spagnoli). A disp. Liverani, Porro, Bergonzi, Corradi, Verzelletti, Zanini, Siligardi, Gualandris. All. Vecchi.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Solcia (38' st Bartolotta), Rossi, Galeotafiore; Gemignani, Vitale (38' st Signorile), Raggio Garibaldi (1' st Mandorlini), R. Marino, Valeau (39' st Invernizzi); Cocco, Cortesi (16' st Jimenez). A disp. Lupu, Aga, Iurato, Pani. All. Mariani.

Arbitro: Lovison di Padova.

Note: espulso Salines (S) per doppia ammonizione. Ammoniti Farabegoli (F), Raggio Garibaldi (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della seconda giornata di ritorno (recuperate tutte oggi, martedì): Sudtirol 55, Padova 51, Renate 46, Feralpi Salò 45, Triestina 34, Juventus U23 32, Lecco 31, Pro Vercelli 30, Piacenza 29, Trento 27, Albinoleffe 26, Virtus Verona 26, Pergolettese 25, Fiorenzuola 25, Mantova 25, Seregno 24, Pro Patria 23, Mantova 22, Legnago Salus 19, Giana 19, Pro Sesto 17. Sabato nuovo impegno di campionato: il Seregno andrà a Crema a far visita alla Pergolettese.