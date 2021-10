Il Seregno raccoglie un punto prezioso

Calcio - Serie C

I brianzoli restano in serie positiva pur chiudendo con un uomo in meno

Il Seregno raccoglie un punto nella partita interna con il Mantova.

La partita

Reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite, il Seregno si trova di fronte un Mantova che gravita nelle stesse correnti di classifica. La partita non inizia bene per la squadra di Mariani-Corda, che subisce dopo 3' il gol ospite: è Paudice a timbrare, ribadendo in rete un tiro di Guccione respinto dal palo. Il Seregno, però, non si disunisce e spinge subito alla ricerca del pari: dopo la traversa colpita da D'Andrea è un gran tiro di Lorenzo Valeau a rimettere la partita sui binari dell'equilibrio, poco prima dell'intervallo. Nella ripresa pochi sussulti e tanti cartellini, compreso quello rosso comminato dal direttore di gara a Invernizzi all'80esimo minuto. I brianzoli riescono comunque a non correre particolari rischi e, dopo 5' di recupero, la sfida si conclude sull'1-1.

Il tabellino

SEREGNO-MANTOVA 1-1

Reti: 3' Paudice (M), 42' Valeau (S).

Seregno (3-5-2) Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair (13' st Signorile, 40' st Zoia), Jimenez (26' st Vitale), Gemignani, Invernizzi, Valeau (40' st Cortesi); Cernigoi, D'Andrea (13' st Cocco). A disp. Lupu, Anelli, Gentile,Aga, Alba, Scognamiglio e Pani. All. Mariani.

Mantova (4-3-3): Tosi; Esposito, Checchi, Milillo, Darrel; Gerbaudo (28' st Silvestro), Zibert, Messori; Guccione, Paudice, Bertini. A disp. Marone, Bianchi, Bucolo, Rihai, Pinto, Panizza, Fontana, Vaccaro, Zappa e Piovanello. All. Lauro.

Arbitro: Bitonti di Bologna.

Note: ammoniti Guccione (M), Paudice (M), Fumagalli (S), Messori (M), Borghese (S), Cernigoi (S), Darrel (M), Gemignani (S). Espulso Invernizzi (S) al 35' st per fallo su chiara occasione da gol.

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo 8 giornate: Padova 19, SudTirol 17, Renate e Albinoleffe 16, Lecco 15, Pro Vercelli e FeralpiSalò 14, Trento 12, Juve U23, Seregno e Triestina 9, Fiorenzuola, Mantova, Legnago, Giana, Piacenza e Pro Patria 8, Pergolettese, Virtus Verona 5, Pro Sesto 3 (Legnago, SudTirol, Juve U23 e Piacenza una partita in meno). Il Renate tornerà in campo lunedì prossimo, 18 ottobre, nel posticipo del lunedì sera con la Pro Vercelli.

