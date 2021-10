Il Seregno si arrende ai giovani della Juventus

Calcio- Serie C

Brianzoli avanti nei primissimi minuti e poi superati dalla doppietta di Sekulov

Il Seregno cade ad Alessandria, campo di casa della Juventus Under 23.

La partita

Il Seregno, reduce da due pareggi consecutivi, con Padova e Mantova, passa subito in vantaggio con capitan Borghese, a segno di testa su angolo di Jimenez. La squadra brianzola sfiora il raddoppio in almeno altre tre occasioni, ma al 38esimo minuto arriva il pareggio bianconero, firmato da Sekulov, che giusto qualche minuto prima aveva colpito anche un palo. Il primo tempo si chiude così sull'1-1. Nella ripresa, gli azzurri hanno una grande occasione per tornare avanti, visto che il direttore di gara concede un rigore per fallo su D'Andrea: calcia Cernigoi, ma il portiere della Juve, Garofani, respinge. Al 27esimo i giovani bianconeri mettono la testa avanti: invito di Barbieri, conclusione di Sekulov e doppietta per l'esterno nato a Piacenza e di genitori macedoni. Il Seregno non riesce a reagire, nonostante i cambi operati da Mariani, e il risultato arride ai torinesi, che staccano proprio i brianzoli (alla terza partita consecutiva senza vittorie) in classifica.

Il tabellino

JUVENTUS U23-SEREGNO 2-1

Reti: 2' Borghese (S), 38' e 27' st Sekulov (J).

Juventus U23 (4-3-3): Garofani; Akè (15' st Leo), De Winter, Poli, Barbieri; Zuelli, Leone (24' st Sersanti), Miretti; Soule Malvano, Cudrig, Sekulov (38' st Riccio). A disp. Raina, Scaglia, Leo, Stramaccioni, Compagnoni, Palumbo, Boloca, Pecorino, Chibozo. All. Zauli.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi (28' st Mandorlini); St Clair (1' st Zoia), D'Andrea, Vitale (44' st Cortesi), Jimenez, Valeau; Cocco (1' st Alba, 28' st Signorile), Cernigoi. A disp. Lupu, Anelli, Gentile, Cortesi, Aga, Solcia, Scognamiglio, Pani. All. Mariani.

Arbitro: Carella di Bari.

Note: ammoniti Borghese, Rossi, Jimenez, Fumagalli (S), Barbieri, De Winter (J).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Padova 22, Sudtirol 18, Feralpi Salò 17, Albinoleffe, Renate e Lecco 16, Pro Vercelli 14, Triestina, Trento e Juve U23 12, Seregno, Mantova, Giana e Pro Patria 9, Piacenza, Fiorenzuola, Legnago e Pergolettese 8, Virtus Verona e Pro Sesto 6 (Renate-Pro Vercelli si gioca lunedì sera). Nel prossimo turno la squadra di Mariani-Corda giocherà in casa, al Ferruccio, con la Virtus Verona.

