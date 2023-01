Nuova giornata di gare per le categorie agonistiche del Sincro Seregno in gara domenica 29 gennaio presso la piscina di Mompiano, in provincia di Brescia.

Il Sincro Seregno torna in vasca e si aggiudica sette podi su nove

Si parte con categoria ragazze ed è subito podio: 2° posto per Alice Garraffo (2009) con 73.364 punti staccata di soli 14 punti dalla prima classificata, e 3°posto per Emma Brandolini (2009) con 70.804 punti.

A seguire Alice Zadek quarta, Aurora Bragotto sesta e Clara Modolo decima. Un totale di dieci atlete nella classifica regionale nelle prime venti posizioni. 16 atlete ottengono il punteggio per campionati Italiani Primaverili.

Junior/Assolute

La giornata prosegue con la gara delle categorie Junior/Assolute, ed è di nuovo conferma del trio Cucco, Pollini e Trantino con un piccolo cambio della guardia al primo posto rispetto alla precedente gara del 14 gennaio. Nella gara di ieri si classifica al 1° posto Caterina Cucco (2006) con 76.503 punti, al 2° posto Lara Pollini (2006) con 75.858 punti e al 3° posto Lisa Trantino (2004) con 75.217 punti.

Salto in avanti nelle classifica regionale per Chieregato Giada (2007) classificata quarta con 72.825 punti, seguita da Carrera Federica al 6° posto e da Perrucci Marta al 9° posto. Anche in questa categoria si classificano 11 atlete nelle prime 20 postazioni .

Le gare delle più piccole

Nel pomeriggio prima gara stagionale le esordienti A, le più piccole tra le agoniste, che vedono in gara le atlete del 2011 e 2012, ed è di nuovo podio. Greta Battista (2012) con 68.293 punti è campionessa regionale, seconda Greta Cavallotti (2011) con 68.271 punti.

Entrambe staccano il pass per i campionati Italiani Primaverili insieme ad altre otto compagne di squadra tra cui Rebecca Prina che ottiene un ottimo nono posto. Buon inizio per tutta la squadra che si qualifica per i campionati italiani.