Come da tradizione il saggio di Natale della Casati Arcore che si è tenuto sabato al Palaunimec, ha regalato grandi emozioni ai tantissimi spettatori seduti sugli spalti. Un appuntamento sempre molto atteso da atleti, famiglie e sostenitori della società, che ha visto protagonisti i giovani ginnasti delle sezioni di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica.

Il tradizionale saggio di Natale regala grandi emozioni

Guidati dai tecnici della società, atleti e atlete di tutte le età si sono alternati sul campo gara con esercizi gruppo e individuali, mettendo in mostra impegno, passione e spirito di squadra. L’evento ha coinvolto tutte le categorie, a partire dal pomeriggio con i più piccoli dei corsi base fino agli atleti delle squadre agonistiche alla sera, offrendo una panoramica completa dell’attività sportiva della Casati Arcore.

Particolarmente significativo il momento istituzionale che ha visto la presenza del neo eletto presidente Daniele Brambilla, che ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Maggioni, da sempre vicina alla Casati Arcore, sottolineando in particolare il loro rinnovato sostegno che ha permesso, proprio nelle scorse settimane, il rifacimento dell’illuminazione del PalaUnimec.

Un momento di grande valore simbolico è stato poi il gesto di Alessandro Maggioni, che ha voluto donare a tutti gli atleti la ristampa del libro sulla storia del palazzetto. Un’iniziativa carica di significato, pensata per ricordare tre figure fondamentali per la società scomparse nel 2025: Luigi Maggioni, presidente onorario e padre di Alessandro, Antonio Radice, presidente della Casati Arcore, e Battista Carminati, storico gestore del bar del palazzetto.

Un modo semplice ma profondo per tenere viva la memoria di chi ha lasciato un segno indelebile nella storia della Casati.