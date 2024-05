I Giovanissimi del Velo Club Sovico diretti da Laura Vergani ed Andrea Costa Staricco protagonisti assoluti al Trofeo Don Orione, manifestazione che si è svolta domenica a Seregno. I piccoli ciclisti brianzoli si sono classificati al primo posto nella graduatoria a squadre davanti a Cicli Fiorin e Mobili Lissone.

Il Velo Club Sovico alza il Trofeo Don Orione

Il risultato è arrivato grazie ad una brillante prestazione di squadra senza dimenticare il secondo posto ottenuto in “G1” da Filippo Scaccalossi, il terzo in “G2” di Matteo Veggiato, la medaglia d’Argento che Ellis Asquino si è messa al collo in “G3” femminile e il quarto posto conquistato da Niccolò Redaelli nella stessa categoria ma al maschile.

A questi risultati vanno aggiunti la vittoria di Guglielmo Rivolta e il podio sfiorato da Giacomo Razzoli in “G4”, l’ottavo posto di Jacopo Mariani, l’undicesimo di Diego Sorrentino. In “G5” Thomas e Nicolò Pirola hanno chiuso la loro prova in gruppo.

Prossimi impegni

A fronte di una grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle ultime ore ora è già tempo di pensare ai prossimi impegni. In particolare domenica 2 giugno il Velo Club sarà impegnato ad Arcore nel Trofeo Riboldi: i sovicesi sono nella graduatoria della Challenge provinciale Corona Ferrea hanno lo stesso punteggio della capofila Mobili Lissone.

Sempre il prossimo weekend, ma nella agenda degli Allievi, ci sono due impegni: la cronometro individuale di Romanengo (Cremona) a cui sabato parteciperanno Moretti e Brambilla e la competizione che domenica a Valdengo (Biella) metterà in palio il Memorial Vercelli a cui si presenterà tutta la squadra diretta da Ferrone e Buttini