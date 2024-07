Il Velo Club Sovico ha vinto il “Trofeo Giancarlo Ferrari a.m”, torneo di Primi Sprint riservato alla categoria Giovanissimi che proprio la Società gialloblu ha organizzato ieri sera al Centro Sportivo di Sovico.

Il Velo Club Sovico vince il Trofeo Ferrari

Al successo sportivo ottenuto sulla pista di casa dai ragazzi e dalle ragazze di Laura Vergani e Andrea Costa Staricco si aggiunge il successo organizzativo della manifestazione ottenuto grazie alla squadra di volontari guidata dal presidente Maurizio Canzi e alle aziende partner che affiancano il Velo Club Sovico nella sua attività.

L’evento di ieri ha richiamato a Sovico una quindicina di compagini provenienti da diverse province lombarde e ha visto protagonisti giovani ciclisti che si sono sfidati in numerosi sprint in pista. Alla conclusione del torneo, come scritto, il Velo Club Sovico ha alzato al cielo il “Trofeo Giancarlo Ferrari a.m” classificandosi in prima posizione nella classifica di rendimento a squadre. Alle spalle dei padroni di casa nell’ordine Alzate Brianza e Ciclistica Remo Calzolari.

Alla manifestazione hanno assistito la famiglia Ferrari, gli ex atleti del Velo Club Sovico Emma Redaelli (attualmente atleta della formazione Continental UAE Devo Team), Davide Ferrari (Dilettante alla Solme Olmo), la famiglia Ferrari, il Sindico di Sovico Barbara Magni, gli assessori Simona Pulici e Alberto Rivolta, il Vicepresidente nazionale della FCI Ruggero Cazzaniga, il presidente provinciale Marino Valtorta e Marika Cremonese in rappresentanza di Myhome Desio.

Prossimi impegni

Domani, sabato, i Giovanissimi della compagine sovicese gareggeranno a Costamasnaga nel “Lombardia Giovani”. Gli Allievi, di ritorno dal ritiro in altura, domenica correranno sempre a Costamasnaga.