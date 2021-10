L'Ac Leon si gode una gran vittoria

Calcio - Serie D

I vimercatesi si impongono sul Caravaggio in una partita dalle tante emozioni

L'Ac Leon dimentica la scoppola dell'infrasettimanale e torna subito a sorridere.

Gran primo tempo

Dal fischio d’inizio sono gli ospiti a cercare di prendere in mano il pallino del gioco. Il Caravaggio amministra il ritmo e il possesso, mentre l'Ac Leon si preoccupa di coprirsi e di non lasciare aperti spazi pericolosi. Il pericolo però è doppio. Se la Leon non deve lasciare spazio, il Caravaggio non può permettersi di sbagliare in gestione, ma è proprio su questo errori che nascono i tre gol che indirizzano la partita in favore dei vimercatesi. Al 13’, Achenza recupera sulla trequarti e apre per Andrea Ferrè che trova al centro Paparella che da solo insacca. Quasi in fotocopia raddoppia al quarto d’ora proprio Andrea Ferrè che rifinisce in rete un recupero di Bonseri, mentre al 29’ è proprio quest'ultimo a firmare il 3-0 su recupero di Achenza. Nel frattempo, il Caravaggio non smette di cercare il gioco e al 32’ gli sforzi dei bergamaschi vengono ripagati dalla rete di Fumagalli, che approfittando di una deviazione di Aldè, infila la palla sotto la traversa per il 3-1 dell’intervallo.

Ac Leon, batticuore finale

Il Caravaggio riparte cercando il gol per riaprire la partita e costringe la Leon nella sua metà campo per i primi minuti. La squadra di Motta fatica a trovare i riferimenti per ripartire, ma la sofferenza non è dolorosa. Il fortino Orange scricchiola al 35’ quando per fallo di Scaccabarozzi, Lamesta va sul dischetto e spiazza Fontana per il 3-2. Gli ospiti attaccano a pieno organico, ma negli ultimi metri mancano lo spunto decisivo per impensierire Fontana.

Il tabellino

AC LEON - CARAVAGGIO 3-2

RETI: 13’ Paparella (L), 15’ Ferrè A. (L), 29’ Bonseri (L), 32’ Fumagalli (C), 35’ st rig. Lamesta (C).

LEON (3-5-2): Fontana, Venza, Veneruso (1’ st Villa), Aldè, Concina, Scaccabarozzi, Ferrè A. (21’ st Romanini), Achenza, Bonseri (43’ st Ronchi), Ferrè J. (40’ Leotta), Paparella (1’ st Oggionni). A disp. Pulze, Barchi, Moreo, Bianchi. All. Motta.

CARAVAGGIO (4-3-3): De Bono, Aprile, Corno, Galdoune (1’ st Stefanoni), Gritti, Viola, Regantini (26’ Nessi), Lleshaj (29’ st Fumagalli A.), Ibe, Lamesta, Fumagalli. A disp. Vitali, Possenti, Cortinovis, Dalessandro, Brioschi, Stefanoni, Lamperti. All. Terletti.

ARBITRO: Branzoni di Mestre.

NOTE: ammoniti: Ferrè J., Achenza, Scaccabarozzi (L), Galdoune, Corno (C).