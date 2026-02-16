La Casati Arcore cala il tris di podi al Gold Allieve regionale

Prestigiosa giornata di ginnastica artistica al PalaUimec di Arcore, teatro della prima prova regionale del Campionato Gold Allieve Avanzato, competizione di altissimo livello che ha riunito le migliori ginnaste lombarde. La Casati Arcore si è distinta con risultati di grande rilievo, conquistando tre podi nelle rispettive categorie.

I successi

Straordinaria la prova di Margherita Manzoni, che nella categoria Allieve 1 ha sfoderato una gara impeccabile, salendo sul gradino più alto del podio con l’eccellente punteggio di 65.325. Nella stessa categoria, alla loro prima esperienza in questo campionato, buone prestazioni anche per Martina Caon, 19esima classificata, e Ryhana El Aamri, 29esima.

In categoria Allieve 2, Viola Rizzardi ha chiuso al quarantesimo posto.

Dominante la performance di Marta Aquino nella Fascia Allieve 3: con un punteggio complessivo di 87.000 ha conquistato il primo posto, distinguendosi per precisione e qualità su tutti gli attrezzi. Positivo anche il risultato della compagna Sveva Lissoni, 17esima.

Ottimo piazzamento anche nella Fascia Allieve 4, dove Melissa Crivalli ha ottenuto un prestigioso argento con 87.625 punti. Subito alle sue spalle le compagne Marisol Peruzzetto, ottava con 84.300, ed Emma Cristina Casati, nona con 84.175, a conferma della solidità del gruppo.

A guidare le giovani atlete nel loro percorso di crescita sportiva sono le allenatrici Sara Varisco, Giulia Leone e Valeria Perego, che con competenza e dedizione continuano a costruire risultati di grande valore per la società arcorese.

Una giornata di sport e soddisfazioni che conferma la Casati Arcore tra le realtà di riferimento della ginnastica artistica lombarda.