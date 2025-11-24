Michele Barbato e Lorenzo Siciliano protagonisti alla Finale Nazionale Allievi Gold 3 a squadre, svoltasi a Fermo: sono stati semplicemente eccezionali

Un risultato di grande valore, frutto di un impegno costante sia da parte degli atleti, sia da parte dello staff e dei tecnici della squadra.

La Casati Arcore festeggia uno splendido 5° posto nazionale

E’ festa nella palestra dove tutti i giorni si allenano i ragazzi e le ragazze della Casati Arcore. Nel corso del fine settimana infatti è arrivat un splendido quinto posto nazionale grazie alla brillante prestazione di Michele Barbato e Lorenzo Siciliano. I due atleti hanno infatti preso parte alla Finale Nazionale Allievi Gold 3 a squadre, svoltasi a Fermo e sono stati semplicemente eccezionali: dopo un avvio non semplice, hanno saputo reagire con determinazione, sfoderando tutta la loro grinta e portando a casa un risultato straordinario.

Nella giornata di sabato, durante la prova di qualificazione, la squadra ha conquistato un ottimo 12° posto, centrando così l’accesso alla finale. Nella giornata conclusiva i due atleti hanno ulteriormente alzato il livello delle loro prestazioni, chiudendo la gara con un punteggio di 144.050 che è valso loro uno splendido 5° posto nazionale.

Gli atleti sono stati accompagnati in gara dal tecnico Valentina Boi, che li ha guidati con professionalità e passione durante tutto il percorso.