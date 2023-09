La Casati Arcore piazza tutte e tre le squadre sul podio

Questo weekend si è disputata ad Arcore, presso il Palaunimec, la prima prova regionale del Campionato a squadre Gold Allieve.

La società Casati Arcore era presente con ben tre formazioni (Gold2, Gold3A e Gold3B) e tutte le squadre hanno brillato conquistando il podio. Una ripresa, dopo la pausa estiva, che ha regalato grandi emozioni ad atleti, tecnici, dirigenti e genitori. Il duro lavoro dell’ultimo mese è stato ricompensato con la vittoria anche di ginnaste alla loro prima esperienza in gare Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, come la piccola Marta Aquino.

Le ginnaste si sono misurate con le squadre più forti proveniente da tutta la Regione con esercizi di alto valore tecnico. La formula di gara prevedeva la somma dei tre migliori punteggi (4 gli esercizi presentati) per attrezzo: trave, volteggio, parallele e corpo libero.

"Le atlete sono state accompagnate in gara da Sara Varisco, Irene Maffezzoli, Maddalena Parma e Simona Sala. “Siamo molto soddisfatte dei risultati raggiunti. La sfida non era facile, ma tutte le ginnaste sono scese in campo gara molto concentrate a portare a casa un buon risultato. E così è stato” hanno dichiarato i tecnici.