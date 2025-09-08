La ginnastica ritmica della Casati Arcore torna protagonista. Dopo un anno di stop, il palazzetto biancoverde di Arcore ospiterà la 13° edizione del Torneo Knorr-Bremse, un appuntamento di rilievo che vedrà scendere in pedana circa 180 atlete da ben 19 società lombarde. L’evento si terrà sabato 13 e domenica 14 settembre, promettendo un weekend di sport e spettacolo di alto livello.

La Casati Arcore torna protagonista

La gara vedrà in pedana atlete di livello Gold e rappresentanti di società che militano nel campionato di Serie A. Sarà suddivisa per categorie, dalle più giovani, Allieve 1, fino alle più esperte, Senior 2. Le ginnaste si sfideranno sulla base del programma tecnico e potranno portare esercizi al corpo libero, alla fune, alla palla, alle clavette, al nastro e al cerchio, mostrando il meglio delle loro abilità.

La Casati Arcore, squadra organizzatrice, schiererà 12 delle sue atlete più promettenti, pronte a esibirsi con uno, due o tre attrezzi, a seconda della categoria e del livello di appartenenza. In pedana, accompagnate dalle allenatrici, Aurora Sabattini e Camilla Lozito ci saranno: Erika Capuano, Ginevra Sabbioni, Micaela Lozito, Ginevra Migliardi, Amira Schiratti, Asia Fava, Matilde Bidinotto, Mia Brunelli, Greta Morandi, Emma Frigerio, Anastasia Maksymiv, Matilde Sabattini. In giuria per la Casati Arcore ci sarà la tecnica Simona Mattavelli. Il ritorno del torneo è stato reso possibile grazie al rinnovato sostegno di Knorr-Bremse, azienda di Arcore che da sempre affianca il team biancoverde nelle sue iniziative.

La priva volta senza Antonio Radice e Luigi Maggioni

“Questa edizione ha un significato speciale per noi – dichiara lo staff organizzatore. – È la prima volta che si svolge senza la presenza del nostro storico presidente, Antonio Radice, e del presidente onorario, Luigi Maggioni. Erano due figure fondamentali che non mancavano mai, portando calore e orgoglio alla manifestazione e premiando la società vincitrice. Abbiamo voluto fortemente riproporre il Torneo anche per onorare la loro memoria e la passione che ci hanno trasmesso”.

Il Torneo Knorr-Bremse avrà inizio nel pomeriggio di sabato e culminerà la domenica sera con le premiazioni, dove la squadra vincitrice si aggiudicherà il prestigioso torneo firmato Knorr-Bremse.