La Casati Arcore vola a Bilella

La U.S. Alfonso Casati Arcore continua a scrivere pagine di una stagione da protagonista nel Campionato Nazionale di Serie B di ginnastica artistica maschile. Dopo lo splendido terzo posto conquistato nella prima prova, la squadra brianzola compie un ulteriore salto di qualità e conquista una vittoria straordinaria nella seconda tappa, disputata a Biella.

La gara

Sulla pedana piemontese i ginnasti della Casati hanno offerto una prestazione strepitosa, salendo sul gradino più alto del podio con un punteggio complessivo di 146.750, sbaragliando la concorrenza e dimostrando tutta la crescita e la solidità del gruppo. Alle spalle dei brianzoli si sono piazzate A.G. Kines Roma e Victoria Torino, terza.

Un risultato che conferma il grande momento della squadra arcorese e che rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso iniziato con il brillante terzo posto della prima prova. La Casati Arcore dimostra così di poter ambire ai vertici della categoria, grazie a un gruppo sempre più compatto, determinato e consapevole delle proprie capacità. A difendere i colori della società sono stati: Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Oscar Giacomuzzo (in prestito dalla Pro

Patria Bustese), protagonisti di una gara solida e ricca di esercizi di qualità.

A guidarli da bordo pedana, come sempre, gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi, che a fine gara hanno espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Siamo molto orgogliosi del percorso di crescita dei nostri ragazzi e per come stanno affrontando e vivendo questo campionato. Anche a Biella hanno dimostrato grande determinazione, spirito di squadra e tanta voglia di dare il massimo.”.

Gruppo Silver femminile

Nel weekend si sono svolte anche le gare di ginnastica artistica femminile Silver LC e LD a Treviolo che hanno visto impegnate diverse giovani atlete della Casati alla loro prima esperienza in un nuovo livello di gara.

In LC Base: Isabel Sala, Amelie Cotè, Lucia De Luca e Marta Meregalli. In LC Avanzato: Viola Frigerio, Martina Greco e Angelica Barbato. In LD Base: Erin Ripamonti, Amelia Campana, Giada Pinna, Elisa Seppia e Giulia Bonfanti. In LD Avanzato: Bianca Crippa, Martina Santochirico, Alessia Bueti, Giorgia Manicone (che si è distinta per essere salita sul secondo gradino del podio) e Micaela Aquino.

Soddisfatte le allenatrici Irene Maffezzoli, Giulia Riva, Francesca Gervasoni, Giorgia Leone e Martina Sala.