La Cesano Cup resta nelle mani dei Millionaire

Si è conclusa ieri, domenica, con grande successo, la seconda edizione della Cesano Cup, la manifestazione che nel fine settimana ha animato Cesano Maderno nel segno dello sport, dell’amicizia e della passione per il calcio. L’evento ha coinvolto, sul campo di via Col di Lana, ben 32 squadre.

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A conquistare il titolo sono stati ancora una volta i Millionaire, che si confermano campioni della competizione dopo il successo ottenuto anche nella passata edizione. La squadra ha avuto la meglio in una finale intensa e spettacolare contro i 7sinti, autentica sorpresa del torneo. Il risultato finale di 4-1 racconta solo in parte una sfida combattuta e giocata con grande intensità. I ragazzi dei 7sinti hanno saputo stupire tutti con un percorso straordinario, ma nella gara decisiva hanno dovuto arrendersi alla maggiore esperienza e qualità dei detentori del titolo.

“Cresceremo anno dopo anno”

Grande soddisfazione nelle parole degli organizzatori Simone Patella e Alessandro Mazzarella, che al termine della manifestazione hanno espresso tutta la loro felicità per la riuscita dell’evento, che ora guarda al futuro con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il movimento calcistico amatoriale della Brianza:

“Siamo veramente felici di quanto abbiamo vissuto, un lavoro che è cominciato da febbraio col supporto della società Briantea Calcio. Non vediamo l’ora della terza edizione. Cresceremo anno dopo anno facendo diventare questo torneo un vero e proprio appuntamento per Cesano Maderno e i paesi limitrofi”.

Il torneo Cesano Cup Kids

L’edizione 2026, aperta dalla presentazione ufficiale a Palazzo Arese Borromeo alla presenza del vicesindaco Francesco Romeo, non è stata soltanto calcio a 7. Nella giornata di ieri si è infatti disputato anche il torneo Cesano Cup Kids sul campo a 5, che ha regalato anche ai più giovani l’opportunità di vivere una giornata di sport e divertimento. A rendere ancora più speciale questa edizione è stata la grande partecipazione del pubblico, sia dal vivo che sui social della manifestazione.