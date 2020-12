La Folgore Caratese chiude l’anno con un pareggio

La Folgore Caratese torna imbattuta da Sestri Levante.

Miniserie positiva

I brianzoli si presentavano al Giuseppe Sivori della cittadina ligure reduci dalla vittoria sul campo del Vado (0-1 domenica scorsa) e con una classifica ancora poco brillante. I “corsari” di Sestri hanno invece 6 punti (16 contro 10) in più alla vigilia della sfida, valida come recupero dell’ottava giornata del campionato di serie D (girone A). Alla fine il risultato finale è 2-2, con la Folgore Caratese che esce così indenne da un confronto difficile.

Sestri-Folgore Caratese, la partita

È proprio la Folgore Caratese a passare in vantaggio, dopo soli 8 minuti, grazie a Paolo Valagussa. Al 39esimo, però, una decisione arbitrale costa il rosso a Umberto Agnelli e un rigore a favore del Sestri, trasformato da Selvatico. Nella ripresa nuovo botta e risposta: i liguri passano con Pane, ma i brianzoli di Emilio Longo, che qualche settimana fa hanno ricevuto la visita di Didier Drogba, trovano il pareggio con Mamadou Ngom, su rigore.

La situazione

La classifica del girone A di serie D (tra parentesi le partite giocate – oggi rinviata per neve Arconatese-Borgosesia): Bra (10) 25, Pont Donnaz (10) 23, Gozzano (11) 22, Caronnese (11) 18, Derthona (10), Sanremese (11) e Sestri Levante (11) 17, Legnano (9) 15, Chieri (11), Imperia (11) e Lavagnese (9) 14, Saluzzo (9) 13, Castellanzese (10) 12, Folgore Caratese (10) 11, Casale (10) 9, Vado (11), Borgosesia (8) 8, Arconatese (9) 6, Varese (9) e Fossano (10) 5. La squadra di Longo tornerà in campo mercoledì 6 gennaio, in casa con il Fossano.