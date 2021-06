La Folgore Caratese dice addio ai playoff

La Folgore Caratese cade sul campo della Castellanzese e saluta ogni possibilità di accedere ai playoff.

La partita

Serviva un successo per mantenere la strada quantomeno praticabile, ma la Folgore Caratese si è scontrata con una tonica Castellanzese, seconda forza del campionato. I neroverdi, allenati dal lecchese Achille Mazzoleni, sono partiti a tutta velocità passando in vantaggio con il rigore di Chessa, dopo 7 minuti di gioco. E, prima del 25esimo, sono arrivate anche le reti di Ghilardi e Fusi a fissare un 3-0 davvero pesante per i brianzoli allenati da Emilio Longo. Il guizzo di Alessandro D'Antoni, ancor prima dell'intervallo, vale per ingentilire i connotati del risultato e per il bottino personale dell'esperto attaccante (7 gol in stagione).

Folgore Caratese, la situazione

Con questa sconfitta la Folgore Caratese è rimasta all'ottavo posto nel girone A. Con una giornata ancora da affrontare, i brianzoli non possono più agganciare la quinta posizione, fermo restando che anche la "forbice" di punti prevista dal regolamento avrebbe detto loro male. Finale di stagione sotto tono per la squadra del presidente Michele Criscitiello, che non vince da 4 partite - Castellanzese compresa.

Il punto sul girone

La classifica del gruppo A dopo 37 partite: Gozzano 75, Castellanzese 71, Bra 69, Pont Donnaz 67, Legnano 63, Sanremese 62, Sestri Levante 60, Folgore Caratese 57, Lavagnese e Caronnese 53, Casale 47, Imperia 46, Derthona, Chieri, Arconatese 44, Varese 42, Saluzzo 34, Fossano 32, Borgosesia 27, Vado 25. Domenica ultima di campionato: i brianzoli ospiteranno il Gozzano, già certo della promozione in serie C, così come il Seregno, primo classificato nel girone B.