La Folgore Caratese, senza tifosi, pareggia col Legnano

Calcio - Serie D

La partita, giocata a Verano a porte chiuse, si chiude senza vincitori

Nuovo pareggio per la Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello.

La partita

La Folgore Caratese ospitava il Legnano al campo Casati di Verano Brianza, rimasto con le porte chiuse per i tifosi di casa e ospiti, a seguito dello spostamento di sede richiesto dalla società azzurra. Gli azzurri erano reduci dal pareggio ottenuto con l'Olginatese e, prima ancora, dalla sconfitta ottenuta con la capolista Sangiuliano City Nova. Contro i lilla il tecnico Emilio Longo fa ruotare i suoi uomini d'attacco, ma il primo colpo lo manda a bersaglio la squadra ospite con Confalonieri, a segno dopo un quarto d'ora di gioco. La formazione brianzola trova però il pareggio prima dell'intervallo con Troiano. La partita resta equilibrata fino alla fine e il risultato non cambierà più, anche per via di una grande parata di Russo proprio nei secondi conclusivi.

Il tabellino

FOLGORE CARATESE - LEGNANO 1-1

Reti: 16′ Confalonieri (L), 45′ Troiano (Fc).

Folgore Caratese: Merelli, Grbic, Troiano, Romano, Kone, Ciko, Gomez, Caiazza, Esposito, Cani, Derosa. A disp. Nocco, Alabiso, Gigli, Cocuzza, Distefano, Fognini, Lo Faso, Felici, Repetto. All. Longo.

Legnano: Russo, Caradonna, Barbui, Pini, Becchi, Di Lernia, Beretta, Bertoli, Ravasi, Confalonieri, Gasparri. A disp. Tamma, Maracchioli, Iacovelli, Tondi, Barazzetta, Todaj, Gambino, Bingo, Quaggio. All. Sgrò.

Arbitro: Peletti di Crema.

Ammoniti: Ravasi (L), Troiano (FC), Di Stefano (FC).

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone B di serie D dopo le partite del pomeriggio di mercoledì: Sangiuliano City Nova 43, Brusaporto 37, Casatese 36, DesenzanoCalvina 35, Arconatese 35, Folgore Caratese 34, Legnano 34, CiseranoBergamo 33, Breno 29, Sono 27, Franciacorta 27, Olginatese 24, Crema 24, Ponte San Pietro 21, Real Calepina 21, Castellanzese 21, Leon 20, Vis Nova Giussano 20, Caravaggio 19, Villa Valle 15. Domenica nuovo turno di campionato: i caratesi andranno a far visita al Crema, squadra in decisa risalita.