La Folgore Caratese si arrende alla capolista

Calcio - Serie D

I brianzoli cadono sul campo di Nova Milanese, casa del Sangiuliano City

La Folgore Caratese

La partita

In scena al Comunale di Nova Milanese - campo di casa del Sangiuliano City - il recupero della 18esima giornata del campionato di serie D. I brianzoli, reduci da due vittorie consecutive, hanno incrociato le armi con la capolista del girone presentandosi all'impegno con qualche problema di formazione. A complicare le cose arriva anche, alla mezz'ora del primo tempo, l'espulsione di Alma. Poco prima dell'intervallo, poi, il vantaggio dei gialloverdi, siglato da Pietro Cogliati. Nella ripresa i brianzoli provano a reagire, ma la squadra allenata da Andrea Ciceri riesce a gestire la situazione senza correre particolari pericoli, portando così a termine la missione-vittoria e scappando così a +5 sulla seconda. La formazione di Emilio Longo rimane invece al quarto posto, alle spalle anche di DesenzanoCalvina e Arconatese.

Il tabellino

SANGIULIANO CITY NOVA - FOLGORE CARATESE 1-0

Reti: 42' Cogliati.

Sangiuliano City: Bonadeo, Zanon, Bruzzone, Pascali, Lancini, Pedone, Guerrini (40' st Marotta), Cesaroni, Agello, Cogliati (32' st Qeros), Fall (19' st Ferrario). All. Ciceri.

Folgore Caratese: Merelli, Alabiso, Troiano, Romano, Cocuzza (11' st Gomez), Alma, Di Stefano, Caiazza, Esposito (11' st Derosa), Lo Faso, Gai. All. Longo.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.

Note: espulso Alma (Fc) al 30' per comportamento non regolamentare. Ammoniti Derosa (Fc), Troiano (Fc).

Folgore Caratese, la situazione

I risultati degli altri recuperi giocati mercoledì: Crema-Real Calepina 1-1, Legnano-Leon 2-0, Caravaggio-Ponte san Pietro 1-1. La classifica del girone B di serie D dopo i recuperi: Sangiuliano City , DesenzanoCalvina 35, Arconatese 34, Folgore Caratese 32, Casatese 32, Brusaporto 31, CiseranoBergamo 30, Legnano 30, Breno 26, Franciacorta 26, Sona 24, Olginatese 22, Leon 20, Crema 20, Ponte san Pietro 20, Real Calepina 19, Vis Nova Giussano 19, Castellanzese 17, Caravaggio 16, VillaValle 15. Domenica derby brianzolo per gli azzurri del presidente Criscitiello, attesi in riva all'Adda dall'Olginatese.